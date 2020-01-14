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信昌化工廠區冒黑煙 高市環保局要告發

2020-01-14 20:32經濟日報 記者吳秉鍇／高雄即時報導

信昌化工廠區製程今日發生火警。照片／高市環保局提供
信昌化工廠區製程今日發生火警。照片／高市環保局提供
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位於林園工業區的信昌化工廠區製程今日發生火警，係因製程區清理粉塵，粉塵大量掉落引燃，導致大量黑煙產生，高市環保局即刻至現場掌握其污染情形，後續將依空污法相關規定依法裁罰。

環保局表示，該局駐工業區稽查人員是於今日15時25分接獲林園工業區火警排放黑煙的情事，經查係信昌公司今(14)日15時左右廠內M05製程(酚類化學製造程序)於停止操作階段，進行包裝機倉內清理，過程中大量粉塵(雙酚A)掉落摩擦產生靜電引燃，造成大量明顯粒狀污染物（黑煙）散佈於空氣中，後續將依空污法第32條第1向第1款之規定辦理。

環保局於15時55分確定物質為毒性物質-雙酚A，立即啟動毒化物質緊急應變處置及環境事故專業技術小組進廠進行現場、周界及下風處監控，在環保局嚴密控管中，先利用光離子化檢測儀PID及火焰離子化偵檢器FID等儀器，量測周邊環境及下風處量測值分別為0及3.2ppm，均屬正常範圍，後續環保局持續進行該廠周邊環境及下風處監控，另外增加氣相層析質譜儀GC-MS，於現場及周邊環境進行監控，現場已無測得化學物質。另環保局要求該公司依毒性化學物質事故調查處理報告作業準則，依限提報初步事故調查處理速報及總結事故調查處理結報。

環保局表示，為加強林園工業區及臨海工業區的稽查，特立專案進駐管制，要求業者平日應落實污染防制設備之操作，以維護空氣品質，防範污染情事發生，工業區區內各廠應加強檢修及平時之維護保養，避免排放或逸散空氣污染物於空氣中，增加高雄地區的污染負荷。

環保空污雙酚

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