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王文潮：除菌掃地機器人 今年上市

2020-01-14 19:52經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

台塑管理中心常委王文潮今（14）日指出，集團跟日本福機裝合作研發的除菌掃地機器人今年即將推出，今天也特別拿一台讓台化員工抽獎。

王文潮現在負責集團創新事業，今天也特別說明這台掃地機器人是台日一起研發，是目前唯一擁有LED深紫外線除菌功能，地板除菌率99%。

福機裝今年將推出掃地機器人。翻攝自網路
福機裝今年將推出掃地機器人。翻攝自網路
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王文潮宣佈今年將推出除菌掃地機器人。記者黃淑惠／攝影
王文潮宣佈今年將推出除菌掃地機器人。記者黃淑惠／攝影
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王文潮機器人台塑

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