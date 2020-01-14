王文潮：除菌掃地機器人 今年上市

台塑管理中心常委王文潮今（14）日指出，集團跟日本福機裝合作研發的除菌掃地機器人今年即將推出，今天也特別拿一台讓台化員工抽獎。

王文潮現在負責集團創新事業，今天也特別說明這台掃地機器人是台日一起研發，是目前唯一擁有LED深紫外線除菌功能，地板除菌率99%。 福機裝今年將推出掃地機器人。翻攝自網路 分享 facebook 王文潮宣佈今年將推出除菌掃地機器人。記者黃淑惠／攝影 分享 facebook