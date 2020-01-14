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板橋大遠百首入百億俱樂部 精品、化妝品表現強勁

2020-01-14 18:43經濟日報 記者何秀玲／台北即時報導

遠百（2903）旗下小金雞-板橋大遠百（簡稱板大），去年營收達100.5億元，正式成為百億俱樂部成員，也是新北唯一破百億元百貨；精品、餐飲、化妝品為成長三大業種，而受惠於每年新北市政府舉辦「新北耶誕城」帶來人潮，11月至12月業績更成長兩成。今年板大全年業績保守估103億元，成長至少3%，可望持續穩坐新北百貨第一。

遠百營收最高的店鋪為台中大遠百，去年全年營收近130億元，年增4%，為遠百店王；板大營收排名第二名，達100.5億元，年增3%。遠百昨（14）日股價收25.25元，上漲0.05元。

板大主管表示，去年前三大成長業種，為精品成長10％，餐飲8％，化妝品5%；其中化妝品更是坪效王，去年首次單櫃破億元，包括雅詩蘭黛（Estee Lauder）、蘭蔻（Lancôme）、CHANEL、Dior等，加上SK-II和珠寶I PRIMO共六品牌年度業績同樣破億元，以及新北歡樂耶誕城帶來人潮加持，業績表現亮眼。

餐飲方面，金色三麥去年首度破億元，鼎泰豐則是首度破3億元營收；另外，海底撈破2億元、添好運破億元，也都有不錯表現。

板大主管也提到，雖然今年在零售一片不看好的情況下，不過板大仍有望維持至少3%成長，尤其是即將開通之捷運三環六線第一階段，有望湧入新店、中永和、新莊地區年節採買購物的消費者。

另外，繼以強調首間數位百貨信義遠百A13後，板橋大遠百也將提升數位服務強化體驗配合行動支付，以打造板橋大遠百新年度的成長動能；遠百積極推廣HAPPY GO Pay支付，要讓消費者錢包轉型數位化，即日起至3月底消費將加碼點數。

板橋大遠百大年初一金鼠獻寶好運袋，最大獎祭出「NISSAN MARCH 1.5」...
板橋大遠百大年初一金鼠獻寶好運袋，最大獎祭出「NISSAN MARCH 1.5」汽車(價值53.5萬元)。板橋大遠百／提供
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