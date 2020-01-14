菸酒公司今年目標 打通國際市場通路

菸酒在台灣是完全開放的市場，競爭激烈。台灣菸酒董事長丁彥哲說，菸酒公司在地耕耘119年，去年積極調整體質，營收少一點但盈餘多一些，毛利提高，預算達標；今年要在堅持產品品質、把關食安的前提下，進一步多樣化產品生產，並打通國際市場通路，「愈在地、愈國際」把菸酒公司的好產品推銷到世界各地。

台灣菸酒公司今年與金獎導演黃信堯合作，推出5部形象廣告影片，以導演獨特的視角詮釋創作，各代表著不同的主題。

菸酒公司的企業形象用「台灣的味道」主題廣告影片，演繹佇足在台灣人心中不曾離開的老字號常年的溫暖陪伴，向大家分享菸酒公司年復一年腳踏實地為在台灣這個寶島上奮鬥的人們所付出的心血與努力，黃信堯說「台灣的味道就是台酒的味道」。丁彥哲對此部影片的感受特別深刻，直說「這就是我菸酒公司的感覺，跟台灣的關連很深」。

除「台灣的味道」外，影片「每個村子都有一間柑仔店」以過去台灣社會熟悉的柑仔店比喻台酒親切服務、產品多元的供應；「啤酒協奏曲」則是以後現代工業風格的創作，呈現啤酒廠包裝作業實景；「傳說中的米酒」用台灣人的習俗麻油雞坐月子，俏皮詮釋公賣局米酒這個民生必需品在台灣人心中的重要性；「鄉愁」則訴說著在海外打拼的台灣青年心中的苦悶，藉由玉山高粱酒熟悉的味道抒發鄉愁。

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