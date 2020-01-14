中華車會聯手麗寶 打造兒童交通安全教育館

中華車會（Chinese Taipei Automobile Federation, CTAF）宣布，與麗寶國際賽車場合作打造中台灣首座「兒童交通安全教育館（簡稱兒教館）」，希望透過實境體驗將道安知識傳遞給學童。

位於台中麗寶國際賽車場的兒教館於日前開幕，中華車會理事長、同時也是麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻表示，兒教館獨家引進「國際汽車聯盟FIA」的教材，並由麗寶打造全擬真道路情境，透過實境體驗將道安知識傳遞給學童；未來除了積極與公部門合作推廣到各國民小學之外，也將提供弱勢孩童免費體驗的機會。

中華車會特別邀請數十名小朋友體驗道安課程，透過專業講師講述交通安全觀念，並分享交通意外的案例，讓在場學童充分意識道路上危機四伏，只要上路，就必須以最正確且謹慎的態度面對。其中，最讓學童們感到新奇的就是「路考測驗」，由小朋友親自駕駛歐洲進口的小汽車，在符合規範的場域上進行各種路考測驗，包括認識燈號與標誌、禮讓行人與如何應對突發狀況，都讓小朋友從遊戲中體會道安的重要性。

中華車會表示，兒教館在麗寶國際賽車場與大川大立數位影音公司的全力支持之下，耗資超過3,000萬元，並歷經兩年多的建造；全館佔地超過800坪，室內採用挑高明亮的設計，所有的設計從牆面、教學路徑與號誌識別全都依照FIA與交通部的規範興建；在教材方面，更是獨家使用FIA認證的道安教材「Golden Rules」，也引進日本、新加坡與澳洲等國的教材。

陳志鴻說，中華車會除了建置兒教館之外，也進一步著手規劃多項提升國人用路安全的重大計畫，包括與國際組織International Road Assessment Programme, iRAP合作的「學校周遭道路評鑑計畫」；與車商合作的駕駛技巧訓練營。