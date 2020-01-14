春節疏運保順暢 桃園機場聯外交通多樣化選擇

桃園國際機場今（2020）年春節疏運期間為1月17日至2月4日共19日，全台最大桃園國際機場已備妥能量，帶著笑容迎接出入境旅客的年度盛事。桃園機場聯外交通相當完善，包括已占聯外交通三成的機場捷運、12條路線加開班次的客運巴士、600台待命的機場排班計程車、前30分鐘免費的停車場，以及民眾最常使用—交通部高速公路局1968 App—提供用路人提早查詢未來100日內國道各路段之預估旅行時間，歡迎旅客及接送機民眾多加利用，往返國門，出入國境都平安順利過好年。

桃機公司表示，從台北市區至桃園機場最便捷的機場捷運，春節期間不但提前完成整備，並已備妥加班車，將視機場運量及車站狀況，適時啟動人潮管制作業及加班車疏運旅客。客運方面國光客運、統聯客運及大有巴士共12條路線配合旅運需求規劃增班。機場排班計程車現有600台，春節期間預備158輛候補車輛支援，輔以GPS定位，利用派車系統即時通知聯繫車輛進場，減少旅客排隊等待時間，作業更有效率。

打開1968 App，即時路況／路況專區中，可以查詢各交流道至桃園機場行駛時間，另用路人也可利用於1月份新增橫向國道之「時間預測/行車時間預測」功能，透過高公局累積數年的大數據資料，選擇起迄點交流道，查詢未來100日內國道各路段預估旅行時間，作為行旅規劃參考。