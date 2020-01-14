親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

墮落的拉比? 以色列極端正統猶太教「性虐奴役」醜聞

藍常委接力請辭 「他」決定不辭：對黨有應負的責任

BMW與保時捷經銷商汎德永業 最快第二季掛牌上市

2020-01-14 17:15經濟日報 記者邱馨儀／台北即時報導

汎德永業汽車股份有限公司（2247）今（14）日獲臺灣證券交易所董事會通過上市案，主辦承銷商為群益金鼎證券，初次上市普通股股票承銷案將採競拍作業，預計最快可於今年第2季掛牌。

汎德永業資本額為新台幣7.17億元，主要業務為BMW、MINI 與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務，公司在國內豪華進口車市場已累積逾40年專業經驗，經銷據點布局完整，在北中南都會區打造同步德國原廠最新硬體標準之展示暨服務中心，以完善的零售與維修保養經銷據點服務顧客。

國內新車市場2019年12月創下有史以來單月同期新高，汎德永業2019年12月合併營收達39億元，除了較11月成長23.93％，更創下三年來單月歷史新高，年增率高達35.73％。隨著揮別主力車款產品週期的尾端，新車款陸續到位下，累計2019年全年合併營收337億元，年增4.3％，可看出已逐漸回到成長軌道。

汎德永業表示，12月為傳統交車旺季，促銷活動力度大吸引買氣回升，加上BMW X1、1系列房車118i、3系列房車320i M Sport以及 Porsche 主力車款Cayenne Coupe 均陸續到港交車，推升12月合併營收創下三年來單月歷史新高紀錄。

汎德永業進一步表示，隨著BMW陸續發表1-8系列轎車、轎跑車與X1-X7系列休旅車改款上市，再加上另一主要銷售品牌Porsche旗下主力車款Cayenne、Macan休旅車及品牌造車靈魂工藝所在911經典跑車均於近年全新改款上市，在今年2月BMW X6全新大改款也將抵台，預期2020年將是汎德永業經銷品牌全車系產品完整呈現的一年。

永業汽車BMW

延伸閱讀

經典Isetta「泡泡車」即將復活　電動加持...

1994 BMW M5 Touring二手釋...

X系列、M系列暴風式成長　BMW集團2019...

BMW i3的來令片超耐用　28萬公里還不用...

相關新聞

林口社宅第二波招租今抽籤 最快3月入住

2020-01-14 15:32

台南網美打卡新地標PGO電車門市 15日開幕

2020-01-14 15:11

茶飲雙雄去年旺 今年營收再戰新高

2020-01-14 14:35

年節吸睛伴手禮 台南晶英推麻將、金幣招財開運甜點

2020-01-14 10:38

素食者有福了！八方雲集新蔬食水餃鍋貼一顆6元

2020-01-14 10:19

最「本土」的外商CEO黃麗燕 輸在起跑點也不畏懼

2020-01-14 09:22

天下經濟論壇／開放銀行生態圈 要打群架

2020-01-14 00:07

天下經濟論壇／兩驅動力 激發創新服務

2020-01-14 00:06

天下經濟論壇／全球推動 歐澳跑最快

2020-01-14 00:06

全台突破千家店 八方雲集拚當鍋貼第一股

2020-01-13 23:51

八方雲集董座許銘銓 從基層變老闆

2020-01-13 23:46

策略行銷／王平典… 自創品牌 騎出一片天

2020-01-13 22:55

他山之石／產業轉骨 學學日本百年老店

2020-01-13 22:55

商業興觀點／台式炸雞東南亞展店三關鍵

2020-01-13 22:55

管理講堂／優質管理 上德不德

2020-01-13 22:55

北捷老總換人當 顏邦傑退休改沈志藏接手

2020-01-13 16:08

醫美雙雄積極布局 搶食美麗商機

2020-01-13 14:33

人不用再上山下海了 台電無人機巡電塔

2020-01-13 13:52

無懼觀光業寒冬 天成集團頂級、精品飯店兩新品牌登場

2020-01-13 12:03

搶攻年前愛車換裝潮 3M車貼專用膠膜百款新色供選擇

2020-01-13 11:38

奧斯汀寢飾驚賣會登場 強推奈米陶瓷智慧機能纖維

2019-12-27 18:43

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

基本工資漲到3萬不好嗎？ 網酸：看看隔壁慘況

2020-01-13 18:44

交大光電博士赴美國臉書實習 四個月賺逾一桶金

2020-01-14 10:13

哈日族快衝！日圓改寫14個月以來新低

2020-01-14 11:40

全台突破千家店 八方雲集拚當鍋貼第一股

2020-01-13 23:51

台積為強化對美溝通 延攬英特爾前遊說超級大將

2020-01-14 00:59

5G標金飆天價 林百里：全球最貴誰來買單

2020-01-14 00:39

經濟解析／陸客縮、國旅貴、日搶一條龍 台灣觀光四大隱憂

2020-01-14 10:01

央行放手 台幣升到2字頭

2020-01-13 23:39

素食者有福了！八方雲集新蔬食水餃鍋貼一顆6元

2020-01-14 10:19

大陸法令限制？新光金旗下元富證券西進計畫突喊卡

2020-01-14 03:01

銀行搶美元 競推高利定存

2020-01-13 23:31

靠玩外匯可以吃一輩子不工作？ 網友點出關鍵重點

2020-01-14 14:12

勞動部調查勞工加班狀況 這個行業最常被A加班費

2020-01-14 12:42

華爾街日報：不必北京同意 台灣經濟可持續成長

2020-01-14 09:03

六大壽險去年淨值增逾7658億元 有利今年配息股東吃補

2020-01-13 20:27

台積新副總裁何許人也？深耕華府 任職美國國會山莊17年

2020-01-14 00:57

六大壽險淨值 激增7,658億

2020-01-13 23:57

5G競標續飆標金逼近1300億 一舉成為世界第3高

2020-01-14 12:21

中美脫鉤已成趨勢 學者：台灣要選邊

2020-01-14 02:18

台積電新任副總裁克里夫蘭 華府遊說高手

2020-01-13 21:36

公平會看大聯大收購文曄爭議 尚未理出頭緒

2020-01-13 23:52

總統選前之夜飛行夾克 宏遠送員工當幸運小物

2020-01-14 11:47

林百里憂心：台灣競標這麼貴 誰來埋單？

2020-01-13 23:12

台商回流 明後年用電量大增

2020-01-14 00:41

5G標金衝1,270億…加速機制變撞牆加價 業者喊心痛

2020-01-13 23:13

日圓換匯創逾一年新低 緩半個月多換新台幣近800元

2020-01-14 12:09

金融業2019年獲利6341億元 創下歷史新高

2020-01-14 16:06

八方雲集董座許銘銓 從基層變老闆

2020-01-13 23:46

台灣之星 結盟中嘉大股東

2020-01-13 23:19

新台幣先貶後升 早盤站上29.8字頭

2020-01-14 09:22

最「本土」的外商CEO黃麗燕 輸在起跑點也不畏懼

2020-01-14 09:22

選後內閣人事 金管會主委顧立雄：我被告知留任

2020-01-14 15:57

廣達 加碼注資泰國廠

2020-01-14 00:56

未分配盈餘投資優惠 兩重點

2020-01-14 00:05

MLCC晶片電阻價漲到第2季 台廠三雄走勢堅挺

2020-01-14 11:36

新光金旗下元富證登陸喊卡 金管會：與合作方有關

2020-01-14 15:24

元大銀 衝最高級貴賓理財

2020-01-14 00:08

交部穩觀光 做好應變計畫

2020-01-13 23:16

電子業：樂觀今年景氣

2020-01-14 00:55

台電增建燃氣機組 按部就班

2020-01-13 23:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top