BMW與保時捷經銷商汎德永業 最快第二季掛牌上市

汎德永業汽車股份有限公司（2247）今（14）日獲臺灣證券交易所董事會通過上市案，主辦承銷商為群益金鼎證券，初次上市普通股股票承銷案將採競拍作業，預計最快可於今年第2季掛牌。

汎德永業資本額為新台幣7.17億元，主要業務為BMW、MINI 與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務，公司在國內豪華進口車市場已累積逾40年專業經驗，經銷據點布局完整，在北中南都會區打造同步德國原廠最新硬體標準之展示暨服務中心，以完善的零售與維修保養經銷據點服務顧客。

國內新車市場2019年12月創下有史以來單月同期新高，汎德永業2019年12月合併營收達39億元，除了較11月成長23.93％，更創下三年來單月歷史新高，年增率高達35.73％。隨著揮別主力車款產品週期的尾端，新車款陸續到位下，累計2019年全年合併營收337億元，年增4.3％，可看出已逐漸回到成長軌道。

汎德永業表示，12月為傳統交車旺季，促銷活動力度大吸引買氣回升，加上BMW X1、1系列房車118i、3系列房車320i M Sport以及 Porsche 主力車款Cayenne Coupe 均陸續到港交車，推升12月合併營收創下三年來單月歷史新高紀錄。

汎德永業進一步表示，隨著BMW陸續發表1-8系列轎車、轎跑車與X1-X7系列休旅車改款上市，再加上另一主要銷售品牌Porsche旗下主力車款Cayenne、Macan休旅車及品牌造車靈魂工藝所在911經典跑車均於近年全新改款上市，在今年2月BMW X6全新大改款也將抵台，預期2020年將是汎德永業經銷品牌全車系產品完整呈現的一年。