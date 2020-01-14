親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

墮落的拉比? 以色列極端正統猶太教「性虐奴役」醜聞

藍常委接力請辭 「他」決定不辭：對黨有應負的責任

春節擔心國道大塞車？好走密技看這裡

2020-01-14 16:06經濟日報 記者楊文琪／即時報導

今年春節七天連假將屆，交通部高速公路局參考近三年春節連假交通特性，預估部分國道路段於連假期間易出現較嚴重壅塞情形，已提供春節時間易壅塞路段及旅行時間預測資料於高速公路1968網站及1968App供用路人參考規劃行程，請用路人多加利用。

高公局預估較好走的時段如下，請民眾多加參考：

一、1月23~26日（小年夜~初二），南向旅遊或返鄉之用路人，請多利用下午13時後之時段。

二、1月27~29日（初三~初五），北向返回工作崗位之用路人，請多利用上午10時前之時段。

其中，1月27、28日（初三、初四）為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，若符合高乘載管制之車輛，欲行駛國1及國3可利用13-18時出發、國5可利用14-21時出發，乘載1~2人之車輛建議於上午10時前之時段出發，或延後至初五再北返，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞，大家遵循分流規劃就能避免塞車。

高公局說，假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路。長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1及國3，其中台61線西濱快速公路新竹以南已全線通車，建議往返新竹台南地區間之用路人，多利用台61線；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

今年春節七天連假將屆，交通部高速公路局參考近三年春節連假交通特性，預估部分國道路...
今年春節七天連假將屆，交通部高速公路局參考近三年春節連假交通特性，預估部分國道路段於連假期間易出現較嚴重壅塞情形，已提供春節時間易壅塞路段及旅行時間預測資料於高速公路1968網站及1968App供用路人參考規劃行程。 圖／高公局提供
分享
今年春節七天連假將屆，交通部高速公路局參考近三年春節連假交通特性，預估部分國道路...
今年春節七天連假將屆，交通部高速公路局參考近三年春節連假交通特性，預估部分國道路段於連假期間易出現較嚴重壅塞情形，已提供春節時間易壅塞路段及旅行時間預測資料於高速公路1968網站及1968App供用路人參考規劃行程。　圖／高公局提供
分享

高速公路國道連假

延伸閱讀

春節維安工作動起來 樹林警與銀行機構合力研商

南監獄明德戒治分監辦春節懇親會 紓解收容人思...

台南小內閣傳更動 黃偉哲：春節後被動調整

快存起來！台南過年期間交通全攻略

相關新聞

林口社宅第二波招租今抽籤 最快3月入住

2020-01-14 15:32

台南網美打卡新地標PGO電車門市 15日開幕

2020-01-14 15:11

茶飲雙雄去年旺 今年營收再戰新高

2020-01-14 14:35

年節吸睛伴手禮 台南晶英推麻將、金幣招財開運甜點

2020-01-14 10:38

素食者有福了！八方雲集新蔬食水餃鍋貼一顆6元

2020-01-14 10:19

最「本土」的外商CEO黃麗燕 輸在起跑點也不畏懼

2020-01-14 09:22

天下經濟論壇／開放銀行生態圈 要打群架

2020-01-14 00:07

天下經濟論壇／兩驅動力 激發創新服務

2020-01-14 00:06

天下經濟論壇／全球推動 歐澳跑最快

2020-01-14 00:06

全台突破千家店 八方雲集拚當鍋貼第一股

2020-01-13 23:51

八方雲集董座許銘銓 從基層變老闆

2020-01-13 23:46

策略行銷／王平典… 自創品牌 騎出一片天

2020-01-13 22:55

他山之石／產業轉骨 學學日本百年老店

2020-01-13 22:55

商業興觀點／台式炸雞東南亞展店三關鍵

2020-01-13 22:55

管理講堂／優質管理 上德不德

2020-01-13 22:55

北捷老總換人當 顏邦傑退休改沈志藏接手

2020-01-13 16:08

醫美雙雄積極布局 搶食美麗商機

2020-01-13 14:33

人不用再上山下海了 台電無人機巡電塔

2020-01-13 13:52

無懼觀光業寒冬 天成集團頂級、精品飯店兩新品牌登場

2020-01-13 12:03

搶攻年前愛車換裝潮 3M車貼專用膠膜百款新色供選擇

2020-01-13 11:38

奧斯汀寢飾驚賣會登場 強推奈米陶瓷智慧機能纖維

2019-12-27 18:43

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

基本工資漲到3萬不好嗎？ 網酸：看看隔壁慘況

2020-01-13 18:44

交大光電博士赴美國臉書實習 四個月賺逾一桶金

2020-01-14 10:13

哈日族快衝！日圓改寫14個月以來新低

2020-01-14 11:40

全台突破千家店 八方雲集拚當鍋貼第一股

2020-01-13 23:51

台積為強化對美溝通 延攬英特爾前遊說超級大將

2020-01-14 00:59

5G標金飆天價 林百里：全球最貴誰來買單

2020-01-14 00:39

經濟解析／陸客縮、國旅貴、日搶一條龍 台灣觀光四大隱憂

2020-01-14 10:01

央行放手 台幣升到2字頭

2020-01-13 23:39

素食者有福了！八方雲集新蔬食水餃鍋貼一顆6元

2020-01-14 10:19

大陸法令限制？新光金旗下元富證券西進計畫突喊卡

2020-01-14 03:01

銀行搶美元 競推高利定存

2020-01-13 23:31

靠玩外匯可以吃一輩子不工作？ 網友點出關鍵重點

2020-01-14 14:12

勞動部調查勞工加班狀況 這個行業最常被A加班費

2020-01-14 12:42

華爾街日報：不必北京同意 台灣經濟可持續成長

2020-01-14 09:03

六大壽險去年淨值增逾7658億元 有利今年配息股東吃補

2020-01-13 20:27

台積新副總裁何許人也？深耕華府 任職美國國會山莊17年

2020-01-14 00:57

六大壽險淨值 激增7,658億

2020-01-13 23:57

5G競標續飆標金逼近1300億 一舉成為世界第3高

2020-01-14 12:21

中美脫鉤已成趨勢 學者：台灣要選邊

2020-01-14 02:18

台積電新任副總裁克里夫蘭 華府遊說高手

2020-01-13 21:36

公平會看大聯大收購文曄爭議 尚未理出頭緒

2020-01-13 23:52

總統選前之夜飛行夾克 宏遠送員工當幸運小物

2020-01-14 11:47

林百里憂心：台灣競標這麼貴 誰來埋單？

2020-01-13 23:12

台商回流 明後年用電量大增

2020-01-14 00:41

5G標金衝1,270億…加速機制變撞牆加價 業者喊心痛

2020-01-13 23:13

日圓換匯創逾一年新低 緩半個月多換新台幣近800元

2020-01-14 12:09

金融業2019年獲利6341億元 創下歷史新高

2020-01-14 16:06

八方雲集董座許銘銓 從基層變老闆

2020-01-13 23:46

台灣之星 結盟中嘉大股東

2020-01-13 23:19

新台幣先貶後升 早盤站上29.8字頭

2020-01-14 09:22

最「本土」的外商CEO黃麗燕 輸在起跑點也不畏懼

2020-01-14 09:22

選後內閣人事 金管會主委顧立雄：我被告知留任

2020-01-14 15:57

廣達 加碼注資泰國廠

2020-01-14 00:56

未分配盈餘投資優惠 兩重點

2020-01-14 00:05

MLCC晶片電阻價漲到第2季 台廠三雄走勢堅挺

2020-01-14 11:36

新光金旗下元富證登陸喊卡 金管會：與合作方有關

2020-01-14 15:24

元大銀 衝最高級貴賓理財

2020-01-14 00:08

交部穩觀光 做好應變計畫

2020-01-13 23:16

電子業：樂觀今年景氣

2020-01-14 00:55

台電增建燃氣機組 按部就班

2020-01-13 23:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top