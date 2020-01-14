春節擔心國道大塞車？好走密技看這裡
今年春節七天連假將屆，交通部高速公路局參考近三年春節連假交通特性，預估部分國道路段於連假期間易出現較嚴重壅塞情形，已提供春節時間易壅塞路段及旅行時間預測資料於高速公路1968網站及1968App供用路人參考規劃行程，請用路人多加利用。
高公局預估較好走的時段如下，請民眾多加參考：
一、1月23~26日（小年夜~初二），南向旅遊或返鄉之用路人，請多利用下午13時後之時段。
二、1月27~29日（初三~初五），北向返回工作崗位之用路人，請多利用上午10時前之時段。
其中，1月27、28日（初三、初四）為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，若符合高乘載管制之車輛，欲行駛國1及國3可利用13-18時出發、國5可利用14-21時出發，乘載1~2人之車輛建議於上午10時前之時段出發，或延後至初五再北返，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞，大家遵循分流規劃就能避免塞車。
高公局說，假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路。長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1及國3，其中台61線西濱快速公路新竹以南已全線通車，建議往返新竹台南地區間之用路人，多利用台61線；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。
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