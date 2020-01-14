春節擔心國道大塞車？好走密技看這裡

今年春節七天連假將屆，交通部高速公路局參考近三年春節連假交通特性，預估部分國道路段於連假期間易出現較嚴重壅塞情形，已提供春節時間易壅塞路段及旅行時間預測資料於高速公路1968網站及1968App供用路人參考規劃行程，請用路人多加利用。

高公局預估較好走的時段如下，請民眾多加參考：

一、1月23~26日（小年夜~初二），南向旅遊或返鄉之用路人，請多利用下午13時後之時段。 二、1月27~29日（初三~初五），北向返回工作崗位之用路人，請多利用上午10時前之時段。

其中，1月27、28日（初三、初四）為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，若符合高乘載管制之車輛，欲行駛國1及國3可利用13-18時出發、國5可利用14-21時出發，乘載1~2人之車輛建議於上午10時前之時段出發，或延後至初五再北返，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞，大家遵循分流規劃就能避免塞車。