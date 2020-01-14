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基隆郵輪碼頭服務智慧化 全台第一組自助報到機啟用

2020-01-14 15:44經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

為迎接即將到來的郵輪新藍海時代，長期深耕台灣市場的亞洲最大郵輪集團－雲頂郵輪，結合智慧旅遊浪潮，斥資千萬重金於基隆港設置12台KIOSK自助報到機，僅需20秒能夠輕鬆完成報到，大幅縮短95%辦理登船手續的繁瑣流程時間，讓每一位旅客從報到那一刻起，就能享受雲頂郵輪集團智慧科技郵輪的貼心服務。

「邁向2020 再登雲頂」KIOSK自助報到服務發布會今（14）日於基隆港西岸碼頭舉行，雲頂郵輪集團台灣區業務部副總裁劉曉寧表示，雲頂郵輪集團自1997年起旗下麗星郵輪開始以基隆為母港，已深耕台灣超過22年，2018年麗星郵輪總計在台灣提供204個航次，接載旅客超過23萬人次。

她指出，2019年星夢郵輪旗下的全新「探索夢號」完工後旋即來台，展開以基隆為母港的首航航次；「世界夢號」更選在暑假熱門檔期推出基隆、高雄雙母港的航次，足見雲頂郵輪集團對於台灣市場的重視。2020年「世界夢號」更加碼至十個航次，同時雲頂郵輪集團旗下的高端品牌－水晶郵輪也將訪台，預計全年載客量可望突破25萬人次。

她說，為迎接更多海外郵輪旅客的到訪，基隆市政府近年來積極投資、用心推動基隆港碼頭的建設優化，雲頂郵輪集團也以行動力挺、全力配合市府政策，希望為提升郵輪旅遊品質、促進在地產業發展貢獻一份心力，因此也選定基隆港做為全台第一個提供自助化報到Check in服務的國際郵輪港，要讓更多海內外旅客都能感受郵輪智慧旅遊的便利與貼心服務。

出席記者會的基隆市長林右昌表示，目前基隆港東、西岸碼頭正在修建優化，接下來還有許多重大建設將陸續完工，包括城際轉運站、海洋廣場擴建、郵輪轉運中心及大基隆歷史場景再現等，屆時將有更多的觀光旅遊資源可以吸引旅客駐足。希望未來麗星郵輪、港務公司和基隆一起努力，繼續打造國際級的郵輪觀光產業，讓台灣基隆港成為世界知名的郵輪港都。

據指出，雲頂郵輪集團旗下品牌－麗星郵輪已於2019年年底正式啟用KIOSK自助報到機，KIOSK自助報到系統目前已在新加坡、香港以及中國大陸等地使用，其中新加坡整體使用率高達七成，旅客對此一便利措施均讚許有加。

「邁向2020 再登雲頂」KIOSK自助報到服務發布會今（14）日於基隆港西岸碼...
「邁向2020 再登雲頂」KIOSK自助報到服務發布會今（14）日於基隆港西岸碼頭舉行，雲頂郵輪於基隆港設置12台KIOSK自助報到機，僅需20秒能夠輕鬆完成報到。　記者楊文琪／攝影
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亞洲最大郵輪集團－雲頂郵輪，結合智慧旅遊浪潮，斥資千萬重金於基隆港設置12台KI...
亞洲最大郵輪集團－雲頂郵輪，結合智慧旅遊浪潮，斥資千萬重金於基隆港設置12台KIOSK自助報到機，僅需20秒能夠輕鬆完成報到，大幅縮短辦理登船手續的繁瑣流程。　記者楊文琪／攝影
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郵輪基隆港碼頭

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