Gogoro VIVA Lite新款上市 最低只要3.14萬元

隨著全球趨勢急速往電動車邁進，電動汽車銷量快速成長，2020 年電動機車補助新制上路，推估有500 萬換車潮商機，Gogoro VIVA Lite 今天新款上市，擁有簡約俐落、零排放、低門檻，要成為換車族換車首選，以花蓮為例加補助，一台車只要31,480元。

台灣 2020 年電動機車補助新制也隨上路，對比七期燃油機車，電動機車平均更可減少約 6.4 倍的排放量。有鑑於此，Gogoro 於年初趁勢推出 Gogoro VIVA Lite，簡約俐落的設計線條以及低門檻的入手價格，成為換車族最佳選擇。

Gogoro 資深行銷總監陳彥揚表示：「2019 年是台灣電動機車產業發展非常關鍵的一年，今年度電動車更已經底定是世界潮流！今年度電動機車補助新制將聚焦於大量汰換馬路上老舊燃油機車，預期 2020 年將會湧現大量換車潮，而全新發表的 Gogoro VIVA Lite 即為換車族最超值的選擇，不僅入手門檻低，更能減少移動污染的排放，若要汰換老舊機車應選擇電動機車才是首選。」