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退休情報官當「共諜」 狂邀退役軍官和解放軍見面判6月

林口社宅第二波招租今抽籤 最快3月入住

2020-01-14 15:32經濟日報 記者翁至威／即時報導

林口世大運選手村社會住宅三、四房型第二波招租，今（14）日上午在國家住都中心舉行公開抽籤，申請人今日下午至國家住都中心招租網頁輸入身分證字號就可查詢選屋序號，後續將依序號進行看屋、選屋作業。

國家住都中心說明，抽籤作業完成後，1月15日起中心會雙掛號郵送「通知單」及「看／選屋／簽約公證點交」須知給符合資格的申請人，於2月3日到6日現場看屋，2月10日到13日選屋，3月1日或4月1日即可入住。

這次現場還規劃三間實品屋及六間空屋參觀，也有家具媒合平台業者、電信業者設攤說明優惠方案，讓申請人在參觀時，就能開始規劃未來的居家布置。

林口社宅目前已有1,695個家庭入住，更有便利商店、生鮮超市、牛排館等連鎖餐飲店開張，飲食、購物愈來愈便利。

此外，國家住都中心與新北市政府協力合作的庇護工場、長照管理中心暨銀光咖啡館、非營利幼兒園、身障日照空間也已陸續進駐營運，勵馨基金會、無子西瓜、麥子園等NPO團體更能提供長者日常關懷、學童課後照護等各類社會服務，建構起林口社宅綿密的社福網絡。

國家住都中心表示，林口社宅是台灣目前最大規模的社會住宅，引進新創園，提供更多青年創業的機會，並與國際接軌，此外，林口社宅也連結NPO團體社福資源，成為媒合社宅與社福連結的實驗場域，未來也會持續管理營運，提升居住品質，落實安居樂業的願景。

民眾查看序號。 圖／國家住都中心提供
民眾查看序號。 圖／國家住都中心提供
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國家住都中心執行長張溫德（左）與董事呂秉怡。 圖／國家住都中心提供
國家住都中心執行長張溫德（左）與董事呂秉怡。 圖／國家住都中心提供
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