鎖定500萬換車潮 Gogoro VIVA Lite 新款上市

隨著全球趨勢急速往電動車邁進，台灣 2020 年電動機車補助新制也隨之上路，2007 年 6 月 30 日前生產的一至四行程老舊燃油機車皆於汰舊換新行列，預估將有 500 萬名機車族受惠。

Gogoro公司指出，根據交通部及環保署數據綜合顯示，平均一台老舊燃油機車所排放的 PM 2.5 懸浮微粒是一台電動機車的 7 倍，若 500 萬輛老舊燃油機車汰換為電動機車，將可減少 2,150 萬 mg/km PM 2.5 懸浮微粒排放。對比七期燃油機車，電動機車平均更可減少約 6.4 倍的排放量。Gogoro 於年初趁勢推出 Gogoro VIVA Lite，簡約俐落的設計線條以及低門檻的入手價格，成為換車族最佳選擇。

Gogoro 資深行銷總監陳彥揚今（ 14）日表示，2019 年是台灣電動機車產業發展非常關鍵的一年，今年度電動車更已經底定是世界潮流！今年度電動機車補助新制將聚焦於大量汰換馬路上老舊燃油機車，預期 2020 年將會湧現大量換車潮，而全新發表的 Gogoro VIVA Lite 即為換車族最超值的選擇，不僅入手門檻低，更能減少移動污染的排放，若要汰換老舊機車應選擇電動機車才是首選。

Gogoro VIVA 銷售中超過 30% 是淘汰舊二行程機車的「換購族」，Gogoro 推出全新 Gogoro VIVA Lite透過玩色、跳色且款式多元的眾多配件，讓消費者盡情發揮個人創意，量身打造屬於他們的獨特小騎。新搭載機械式中控鎖的 Gogoro VIVA Lite，更能符合不同消費者的騎乘習慣。