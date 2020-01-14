2020年全國商業總會第二屆金舶獎 廣發英雄帖

中華民國全國商業總會首次針對10兆產業，舉辦第二屆金舶獎選拔競賽，邀集全國各界有志於輸出國際的十兆產業業者進行參賽，預計於今年6月公布最後十強。此外，因應2019年有在地中小企業成為遺珠之憾，因此今年全國商業總會，也與桃園市政府共同合作，從桃園出發，與市府攜手培育更多在地業主，一起走向海外。

全國商業總會副秘書長暨品牌加速中心執行長戴中興表示，希望能號召更多的十兆產業業者一起來挑戰，透過賽事中的來自各界專家的挑戰以及同業的競爭，能激發更強大的潛力，加上商總與各國駐華商務代表的緊密網絡，強化直接對接海外市場的能量。同時也能吸引更多資本市場引進資金，優化營運品質，以台灣品牌「潮進亞洲 鏈接世界」為目標，將台灣服務業發展成為具有世界競爭力的亞洲矽谷生態系。

商總表示，希望從中挑選具有可以輸出國際的品牌業者，透過商總品牌加速中心的協助，擴展品牌輸出國際，為台灣服務業者量身打造可以即刻啟航的聯合艦隊。首次舉行即獲得熱烈迴響，而競賽中的模擬盡職調查（Due Diligence）及路演（Road Show）更帶給參賽者商場即戰力的震撼教育，使許多參賽者更加瞭解資本市場對於產品及品牌的觀點。

因應去年有許多在地服務業者反應因準備不及無法參賽，今年也特與桃園市政府共同開發針對設籍於桃園的服務業者，新增桃園創新潛力獎。透過多場與在地商圈的說明活動，讓更多地方型服務業品牌得知這項競賽訊息，也得到了熱烈的迴響。

另外，今年度與桃園市政府的合作，也是本年度金舶獎首次與各縣市政府接軌的濫觴，透過這次的共同參與拋磚引玉，未來也能孵化更多在地好品牌，幫助地方型服務業者能蓄積品牌能量，在不久的將來也能迎向世界。