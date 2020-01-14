台達8K投影機走進東京森美術館 創新演繹未來藝術

積極拓展8K投影新應用的台達電（2308）今於日本東京森大樓（Mori Tower）舉辦貴賓之夜活動，邀請近百位日本重要客戶與合作夥伴，近距離體驗台達8K尖端科技於森美術館（Mori Art Museum）「未來與藝術展（Future and the Arts）」投影現代藝術作品，極緻呈現的壯麗纖細美。

台達創辦人暨榮譽董事長鄭崇華與台達電子董事長海英俊親自出席，與來自日本頂尖企業的代表，以及森美術館理事長森佳子、資深顧問南條史生等貴賓，共同見證台達以先進8K投影科技帶來嶄新美術館觀賞體驗，為藝術注入新生命。

鄭崇華表示，台達致力於提供最好、最節能的科技，涵蓋電力電子、自動化和基礎設施等領域，以為人類社會創造更美好的明天，其中深受矚目的8K投影技術能力在工程團隊的堅持下，過去三年快速發展，我們也嘗試與世界一流的博物館、美術館和劇院合作，進行創新展演。

很榮幸在日本領先的現代美術館森美術館展覽中，運用8K投影技術來展現未來藝術之美，在藝術家及館方數個月來的指導下，成功透過台達8K投影技術在280吋大屏幕上展示現代藝術影音作品《深度冥想》，令人驚嘆的視覺體驗以及精緻細膩的影像呈現，跨越高科技與人文藝術的藩籬，讓觀眾融入藝術家作品中的深層內涵，為現代藝術注入新生命。這是台達投影創新應用的新里程碑。

台達日本分公司總經理柯進興表示，今夏日本將盛大舉辦全球矚目的國際運動賽事，預期將為整個社會和人們的生活帶來重大變化，包括8K視訊顯示和5G通訊技術應用的普及、基礎設施的更新以及城市的重建。

在這波改變的浪潮中，台達持續為客戶提供各式先進的節能產品和解決方案，拓展商機，包括樓宇自動化解決方案為大型購物中心成功打造節能舒適的購物環境，並將複製此經驗到其分布全國的分店；節能照明亦導入知名會議設施業者及大型連鎖專賣店等，協助整體照明汰舊換新。

貴賓之夜也安排大螢幕呈現台達團隊精心製作的8K影音作品，由台達品牌長暨台達電子文教基金會副董事長郭珊珊為來賓深入介紹作品內容，包括全球第一支8K環境紀錄片《水起．台灣》，推廣水資源教育；以及在2019年吸引千人共同觀賞的全球最大戶外8K投影盛宴–「映像日月潭《水起．台灣》壯觀同框」公益放映會紀錄片，以8K微美影像呈現台灣水景，在分享台達技術創新的同時，並以世界級企業公民自許，呼籲正視水資源。