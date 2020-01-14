瞄準返鄉台商 中悅美樹花園展現蛻變的美感

總統及立委大選結束後，不確定因素大減瞄準台商回台置產需求，位於機場國門前線的「中悅樹花園」雙塔地標，以黑松、羅漢松等優質樹種庭園造景，加入迎接鮭魚返鄉搶市之列。

中悅建設機構總經理陳再河表示，30歲的中悅，已進入品牌成熟期，新建案不再走「金碧輝煌」的高辨識度風格，而是轉從提供符合客戶需求的美感與質感來重新定議豪宅。

陳再河指出，雙塔造型的「中悦美樹花園」，位於純住宅定位的桃園市府特區，從國道2號可快速銜接國道1號、國道3號，更是直達桃園國際機場，交通便捷是台商的首選。樓高28樓，加上個案前臨60米大興西路林蔭大道、退縮20米，同時擁有108米的超大面寬以及超廣角的永久棟距，氣勢磅礡外觀，成為豪宅圈美麗的新地標。

陳再河表示，中悦建設機構30年前從桃園的中壢起家，一路向南崁、桃園市區發展，再擴及新竹縣竹北市、新北市的林口，近年來又回到桃園的經國重劃區及市政特區推案。

他並透露，在南崁的中悦音樂廣場、中悦藝術廣場、中悦國寶、中悦帝寶等經典豪宅聚落，走的是「大、奢、貴、景」的定位為訴求，但近年中悦豪宅建築也逐步轉型，因應趨勢需求走向更深化身心、不可替代的傳世豪宅「價值感」。

陳再河說，中悅的客戶的回購率相當高，最高紀錄是20餘年來，累計購入14戶。目前只出售一戶，與家族仍共同持有13戶。他說，早年的客戶群，如今都到了二代接班成家立業期，也會特別關注中悅的新豪宅建案。針對這群喜愛超跑的二代企業主，「中悦美樹花園」均為大車位規劃，並放緩車道坡度，來符合低地盤跑車的要求。

中悦豪宅建築進化展現在「中悦美樹花園」的美樹視覺，陳再河表示，中悦更以「預算無上限」的尺度規格，引進日本的羅漢松、黑松、茶花等老樹遍植於社區內，以打造「百年老樹御花園」的傳世經典。住戶們只需在社區的公設空間向外觀看，都能看到價值不菲的活古董日本老樹，展現它經久耐看的傳世美感。