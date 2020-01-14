親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

護衛韓國瑜爆紅 「特勤吳彥祖」將歸建：可以好好睡了

山東號服役：中國「反介入／區域拒止」戰略成形

瞄準返鄉台商 中悅美樹花園展現蛻變的美感

2020-01-14 11:12經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

總統及立委大選結束後，不確定因素大減瞄準台商回台置產需求，位於機場國門前線的「中悅樹花園」雙塔地標，以黑松、羅漢松等優質樹種庭園造景，加入迎接鮭魚返鄉搶市之列。

中悅建設機構總經理陳再河表示，30歲的中悅，已進入品牌成熟期，新建案不再走「金碧輝煌」的高辨識度風格，而是轉從提供符合客戶需求的美感與質感來重新定議豪宅

陳再河指出，雙塔造型的「中悦美樹花園」，位於純住宅定位的桃園市府特區，從國道2號可快速銜接國道1號、國道3號，更是直達桃園國際機場，交通便捷是台商的首選。樓高28樓，加上個案前臨60米大興西路林蔭大道、退縮20米，同時擁有108米的超大面寬以及超廣角的永久棟距，氣勢磅礡外觀，成為豪宅圈美麗的新地標。

陳再河表示，中悦建設機構30年前從桃園的中壢起家，一路向南崁、桃園市區發展，再擴及新竹縣竹北市、新北市的林口，近年來又回到桃園的經國重劃區及市政特區推案。

他並透露，在南崁的中悦音樂廣場、中悦藝術廣場、中悦國寶、中悦帝寶等經典豪宅聚落，走的是「大、奢、貴、景」的定位為訴求，但近年中悦豪宅建築也逐步轉型，因應趨勢需求走向更深化身心、不可替代的傳世豪宅「價值感」。

陳再河說，中悅的客戶的回購率相當高，最高紀錄是20餘年來，累計購入14戶。目前只出售一戶，與家族仍共同持有13戶。他說，早年的客戶群，如今都到了二代接班成家立業期，也會特別關注中悅的新豪宅建案。針對這群喜愛超跑的二代企業主，「中悦美樹花園」均為大車位規劃，並放緩車道坡度，來符合低地盤跑車的要求。

中悦豪宅建築進化展現在「中悦美樹花園」的美樹視覺，陳再河表示，中悦更以「預算無上限」的尺度規格，引進日本的羅漢松、黑松、茶花等老樹遍植於社區內，以打造「百年老樹御花園」的傳世經典。住戶們只需在社區的公設空間向外觀看，都能看到價值不菲的活古董日本老樹，展現它經久耐看的傳世美感。

陳再河說，「中悦美樹花園」規劃104戶純住宅，為均質120坪及125坪，是中悦建設機構邁向30年的豪華旗艦代表作，總價落在5,500萬至6,000萬元之間。

針對喜愛超跑的二代企業主，「中悦美樹花園」採均質大車位規劃，並放緩車道坡度，來符...
針對喜愛超跑的二代企業主，「中悦美樹花園」採均質大車位規劃，並放緩車道坡度，來符合低地盤跑車的要求。記者李珣瑛／攝影
分享
住戶們只需在社區的公設空間向外觀看，都能看到價值不菲的活古董日本老樹，展現它經久...
住戶們只需在社區的公設空間向外觀看，都能看到價值不菲的活古董日本老樹，展現它經久耐看的傳世美感。 記者李珣瑛／攝影
分享
中悦美樹花園引進日本的羅漢松、黑松、茶花等老樹遍植於社區內，以打造「百年老樹御花...
中悦美樹花園引進日本的羅漢松、黑松、茶花等老樹遍植於社區內，以打造「百年老樹御花園」的傳世經典。記者李珣瑛／攝影
分享
中悦美樹花園引進日本的羅漢松、黑松、茶花等老樹遍植於社區內，以打造「百年老樹御花...
中悦美樹花園引進日本的羅漢松、黑松、茶花等老樹遍植於社區內，以打造「百年老樹御花園」的傳世經典。記者李珣瑛／攝影
分享
中悦美樹花園引進日本的羅漢松、黑松、茶花等老樹遍植於社區內，以打造「百年老樹御花...
中悦美樹花園引進日本的羅漢松、黑松、茶花等老樹遍植於社區內，以打造「百年老樹御花園」的傳世經典。記者李珣瑛／攝影
分享
中悅建設機構總經理陳再河表示，30歲的中悅，已進入品牌成熟期，將從提供符合客戶需...
中悅建設機構總經理陳再河表示，30歲的中悅，已進入品牌成熟期，將從提供符合客戶需求的美感與質感來重新定議豪宅。記者李珣瑛／攝影
分享

豪宅國道台商

延伸閱讀

苗栗南庄地標 康濟吊橋修復開通

副總統當選人賴清德政績 南庄鄉地標康濟吊橋修...

陸大亨重金買倫敦豪宅

「重慶李嘉誠」2億英鎊買倫敦豪宅 天價刷新紀...

相關新聞

年節吸睛伴手禮 台南晶英推麻將、金幣招財開運甜點

2020-01-14 10:38

最「本土」的外商CEO黃麗燕 輸在起跑點也不畏懼

2020-01-14 09:22

天下經濟論壇／開放銀行生態圈 要打群架

2020-01-14 00:07

天下經濟論壇／兩驅動力 激發創新服務

2020-01-14 00:06

天下經濟論壇／全球推動 歐澳跑最快

2020-01-14 00:06

全台突破千家店 八方雲集拚當鍋貼第一股

2020-01-13 23:51

八方雲集董座許銘銓 從基層變老闆

2020-01-13 23:46

策略行銷／王平典… 自創品牌 騎出一片天

2020-01-13 22:55

他山之石／產業轉骨 學學日本百年老店

2020-01-13 22:55

商業興觀點／台式炸雞東南亞展店三關鍵

2020-01-13 22:55

管理講堂／優質管理 上德不德

2020-01-13 22:55

北捷老總換人當 顏邦傑退休改沈志藏接手

2020-01-13 16:08

醫美雙雄積極布局 搶食美麗商機

2020-01-13 14:33

人不用再上山下海了 台電無人機巡電塔

2020-01-13 13:52

無懼觀光業寒冬 天成集團頂級、精品飯店兩新品牌登場

2020-01-13 12:03

搶攻年前愛車換裝潮 3M車貼專用膠膜百款新色供選擇

2020-01-13 11:38

選後觀光股綠油油 高雄概念股打回原形

2020-01-13 10:38

奧斯汀寢飾驚賣會登場 強推奈米陶瓷智慧機能纖維

2019-12-27 18:43

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

基本工資漲到3萬不好嗎？ 網酸：看看隔壁慘況

2020-01-13 18:44

央行放手了！新台幣匯率收盤價重現「29」字頭

2020-01-13 16:10

台幣狂升趁現在 一銀推快閃美元定存利率2.1％

2020-01-13 12:21

中信銀去年獲利創新高 年終最好的超過20個月

2020-01-13 12:19

中火2許可證遭撤 台電：3月後供電恐亮黃燈

2020-01-13 17:22

全台突破千家店 八方雲集拚當鍋貼第一股

2020-01-13 23:51

台積為強化對美溝通 延攬英特爾前遊說超級大將

2020-01-14 00:59

北捷老總換人當 顏邦傑退休改沈志藏接手

2020-01-13 16:08

大陸法令限制？新光金旗下元富證券西進計畫突喊卡

2020-01-14 03:01

央行放手 台幣升到2字頭

2020-01-13 23:39

5G標金飆天價 林百里：全球最貴誰來買單

2020-01-14 00:39

交大光電博士赴美國臉書實習 四個月賺逾一桶金

2020-01-14 10:13

銀行搶美元 競推高利定存

2020-01-13 23:31

六大壽險去年淨值增逾8,000億元 有利今年配息股東吃補

2020-01-13 20:27

台灣之星標5G 引進中嘉大股東宏泰集團及郭冠群助拳

2020-01-13 16:53

台積新副總裁何許人也？深耕華府 任職美國國會山莊17年

2020-01-14 00:57

華爾街日報：不必北京同意 台灣經濟可持續成長

2020-01-14 09:03

六大壽險淨值 激增8,356億

2020-01-13 23:57

台積電新任副總裁克里夫蘭 華府遊說高手

2020-01-13 21:36

中美脫鉤已成趨勢 學者：台灣要選邊

2020-01-14 02:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top