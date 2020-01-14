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年節吸睛伴手禮 台南晶英推麻將、金幣招財開運甜點

2020-01-14 10:38經濟日報 記者吳秉鍇／即時報導

台南晶英酒店推出一系列新春禮盒及開運甜點。 圖／業者提供
台南晶英酒店推出一系列新春禮盒及開運甜點。 圖／業者提供
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農曆金鼠年將至，過節的氣氛越來越濃厚，各大商場百貨及街區攤販紛紛張貼春聯、換上色彩鮮明的應景佈置，台南晶英酒店也推出一系列新春禮盒及開運甜點，以經典國粹為發想、打造逼真程度百分百的幸運「麻將巧克力禮盒」、寫著招財進寶「金幣櫻桃巧克力蛋糕」及多款喜氣滿溢的年味甜品，送禮誠意十足，絕對榮登年節吸睛伴手禮！

過年打麻將向來是台灣人年節團聚最愛的娛樂活動之一，台南晶英酒店法籍行政西點主廚羅倫靈機一動，將傳統文化融入精緻的西式甜品裡，「麻將巧克力禮盒」選用檸檬焦糖甘納許為基底，並搭配苦甜巧克力內餡，層次鮮明相當清爽，再按照一比一的完美復刻打造成仿真麻將牌，精巧的骰子更是維妙維肖，每顆麻將巧克力皆是純手工製作，象徵手氣「發發發」，讓您摸出絕世好牌，歡喜發大財

另一款鑲嵌著招財進寶書法浮字的「金幣櫻桃巧克力蛋糕」以鬆軟的巧克力海綿蛋糕為主體，夾層舖上當季新鮮、酸甜有勁的櫻桃果醬與滑順濃郁的巧克力香媞，豐富口感再加上金光閃閃的外型相當討喜；春節送禮還包含迎財神專用「招財進寶」堅果巧克力組。

此外，即日起到1月31日，羅倫主廚在外賣中心也推出許多造型別具一格的冷藏甜點，包含圓潤飽滿「金元寶」草莓開心果蛋糕、象徵好運「旺旺來」的糖漬鳳梨香媞、柚香莓果蛋糕「爆竹」，吉利又討喜的香橙慕斯「大橘大利」以及「柿柿如意」糖漬柿子慕斯…等招福甜點。

巧克力甜點

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