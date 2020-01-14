素食者有福了！八方雲集新蔬食水餃鍋貼一顆6元

素食者有福了！OmniPork新豬肉製成的「新蔬食鍋貼」正式在八方雲集近千家門店販售，健康蔬食只要銅板價格。 圖／八方雲集提供 分享 facebook

「未來肉」、「植物肉」近來掀起一股「食」尚熱潮，鍋貼界霸主八方雲集也趁勢推出新素食鍋貼，搶攻600億蔬食新商機，且一顆「新蔬食水餃鍋貼」只要銅板價6元，一份10顆也只要60元，一改未來肉予人高單價的印象。

八方雲集此次是與致力於提倡綠色飲食文化的Green Monday合作，將OmniPork新豬肉融入美味的鍋貼、水餃。OmniPork新豬肉是革命性植物肉食材，自去年3月在各大星級飯店、高檔餐廳推出後掀起風潮，9月進軍各大零售通路，今年更與鍋貼霸主八方雲集合作，正式跨足台灣連鎖餐飲業。

OmniPork新豬肉特色，訴求零膽固醇、低卡、低脂和高蛋白的特性，加上製作過程零殘忍、無激素、無抗生素、更非基因改造原料，不論吃素吃葷的家庭、健身族群都可品嚐。

據了解，Green Monday創辦人楊大偉（David Yeung）來自香港，自2012年起致力於推廣「每週一素」的活動，透過綠色飲食降低畜牧業排放的溫室氣體，帶動綠色生活，達到環境保護、動物福利，以及對健康帶來好處。

Green Monday素食風潮不僅在香港獲得高達180萬人響應外，更風靡亞洲各國，如新加坡、台灣、澳門、中國及泰國等國家。