親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

護衛韓國瑜爆紅 「特勤吳彥祖」將歸建：可以好好睡了

山東號服役：中國「反介入／區域拒止」戰略成形

素食者有福了！八方雲集新蔬食水餃鍋貼一顆6元

2020-01-14 10:19經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

素食者有福了！OmniPork新豬肉製成的「新蔬食鍋貼」正式在八方雲集近千家門店...
素食者有福了！OmniPork新豬肉製成的「新蔬食鍋貼」正式在八方雲集近千家門店販售，健康蔬食只要銅板價格。 圖／八方雲集提供
分享

「未來肉」、「植物肉」近來掀起一股「食」尚熱潮，鍋貼界霸主八方雲集也趁勢推出新素食鍋貼，搶攻600億蔬食新商機，且一顆「新蔬食水餃鍋貼」只要銅板價6元，一份10顆也只要60元，一改未來肉予人高單價的印象。

八方雲集此次是與致力於提倡綠色飲食文化的Green Monday合作，將OmniPork新豬肉融入美味的鍋貼、水餃。OmniPork新豬肉是革命性植物肉食材，自去年3月在各大星級飯店、高檔餐廳推出後掀起風潮，9月進軍各大零售通路，今年更與鍋貼霸主八方雲集合作，正式跨足台灣連鎖餐飲業

OmniPork新豬肉特色，訴求零膽固醇、低卡、低脂和高蛋白的特性，加上製作過程零殘忍、無激素、無抗生素、更非基因改造原料，不論吃素吃葷的家庭、健身族群都可品嚐。

據了解，Green Monday創辦人楊大偉（David Yeung）來自香港，自2012年起致力於推廣「每週一素」的活動，透過綠色飲食降低畜牧業排放的溫室氣體，帶動綠色生活，達到環境保護、動物福利，以及對健康帶來好處。

Green Monday素食風潮不僅在香港獲得高達180萬人響應外，更風靡亞洲各國，如新加坡、台灣、澳門、中國及泰國等國家。

香港餐飲業

延伸閱讀

全台突破千家店 八方雲集拚當鍋貼第一股

非洲豬瘟推高中國物價 也改變全球豬肉供應

八方雲集也賣「未來肉」！新蔬食鍋貼「銅板價」...

突發奇想獎學金變豬肉 網熱議：學費哪裡來？

相關新聞

年節吸睛伴手禮 台南晶英推麻將、金幣招財開運甜點

2020-01-14 10:38

最「本土」的外商CEO黃麗燕 輸在起跑點也不畏懼

2020-01-14 09:22

天下經濟論壇／開放銀行生態圈 要打群架

2020-01-14 00:07

天下經濟論壇／兩驅動力 激發創新服務

2020-01-14 00:06

天下經濟論壇／全球推動 歐澳跑最快

2020-01-14 00:06

全台突破千家店 八方雲集拚當鍋貼第一股

2020-01-13 23:51

八方雲集董座許銘銓 從基層變老闆

2020-01-13 23:46

策略行銷／王平典… 自創品牌 騎出一片天

2020-01-13 22:55

熱門文章

基本工資漲到3萬不好嗎？ 網酸：看看隔壁慘況

2020-01-13 18:44

央行放手了！新台幣匯率收盤價重現「29」字頭

2020-01-13 16:10

台幣狂升趁現在 一銀推快閃美元定存利率2.1％

2020-01-13 12:21

中信銀去年獲利創新高 年終最好的超過20個月

2020-01-13 12:19

中火2許可證遭撤 台電：3月後供電恐亮黃燈

2020-01-13 17:22

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top