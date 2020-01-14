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最「本土」的外商CEO黃麗燕 輸在起跑點也不畏懼

2020-01-14 09:22聯合新聞網 文章提供／遠見

李奧貝納集團執行長暨大中華區總裁黃麗燕。 圖片提供／遠見
李奧貝納集團執行長暨大中華區總裁黃麗燕。 圖片提供／遠見
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無論是中華航空「說好的旅行呢」、麥當勞「吃滿福．堡好運」、JohnnieWalker「夢行者」還是三菱汽車的「小敏篇」……這一系列在你我心中留下深刻印象的廣告，相信多多少少在潛移默化中，改變了某些人的價值觀和信念──一支好的創意代表著品牌形象，更在消費者的心中，有著不可輕易取代的依賴。

而這些重要廣告的幕後推手，正是黃麗燕所帶領的李奧貝納集團，她的人生從打字小妹蛻變為執行長暨大中華區總裁，那努力不懈的堅持和絕不輕言放棄的精神，造就她至今令人敬佩的成就。

留著一頭率性短髮、打扮中性，總是帶有精明幹練眼神的她，是同事眼中最積極的工作狂，為了客戶，她可以把自己逼到極致，為了好的點子發想，她焚膏繼晷也再所不惜，年輕時期更常讓自己早上7點半便到公司，晚上10點才離開，「但我其實一點都不覺得累，如果你做的是自己喜歡的事情，那你還會喊累嗎？」

出身平凡　輸在起跑點也不畏懼

正是這樣義無反顧的個性，黃麗燕成了台灣廣告界的武林盟主，不僅讓國內外知名領導品牌都找李奧貝納做創意行銷，更連續11年蟬聯台灣第一大廣告代理商。

也許你會認為，黃麗燕也許有著顯赫的家世背景、豐富學歷、亮眼外型，但其實她都沒有，她最常自嘲的是，「我個子矮、長相平凡、學歷又不好、英文也不行，但說穿了，我的人生就是輸在起跑點，可是那又如何？」

從小，黃麗燕就是個很「不起眼」的人，家裡開百貨行的爸爸甚至還曾跟她說，「麗燕，妳不用去顧店喔，長那麼醜會把客人給嚇跑的。」但童年的她對此根本不以為意，「我為什麼要活在別人眼中的世界呢？我要活在我自己的世界，自在地做自己。」

求職一度碰壁　但絕不輕言放棄

1979年，她從銘傳專科（現銘傳大學）觀光科畢業，目標是進入觀光業，從事如空姐、飯店櫃台、祕書這樣的工作，但身高只有150出頭的她，一到面試的關卡就被打槍，「當時我還記得手寫了至少70、80封履歷，終於應徵上嬌生的打字員工作，那時的薪水是一個月6500元，我真的高興的要命。」

黃麗燕人生最重要的哲學，就是不管做什麼事都要認真做。因此，她靠著積極勤快又超乎常人的工作效率，短時間內就晉升為祕書，後來更直接到業務部升為行政主管，氣勢如日中天。

1985年，她因為和公司的理念不合，盛氣之下遞了辭呈，最終轉入廣告業，她笑說，「當時年少輕狂，覺得一有不合理的委屈就走人，後來想想其實根本沒必要。」轉行的她，被挑剔沒有任何廣告經驗，只領不到原先薪水的一半，「但我想的是，我可以學習、可以犯錯、有人教、還可以有薪水，那有什麼不好？」

「很多事情，就端看你怎麼去思考它的一體兩面。換個角度想，心態就會不一樣。」

曾天天都想放棄　靠「自我療癒」宣洩怨懟

一路走來，黃麗燕靠著比他人更多的熱情，全心全力投注於廣告產業，2001年加入李奧貝納集團後，更一路爬升到執行長的位置──身為最「本土」的外商CEO，除了必須帶領好團隊、面對客戶的各種要求，還得用英文和國外大老闆溝通，這箇中的壓力，可不是你我能想像。

她在職場的故事，就像是個社會的寫實縮影，為了英文，她早上七點上班前便開始惡補；為了不了解的市場狀況分析，她拚了命的研究苦讀、和前輩請教。

這一路走來，她坦言，「我天天都想放棄，覺得自己辦不到，甚至每接下一個新工作就會懷疑自己、質疑自己，」但一轉念，「感覺到辦不到，就要更找方法努力辦到，覺得不行，就更應該認真去做，努力的補足缺失的地方。」

她甚至自己研發出「自我療癒」的辦法，「遇到不喜歡的事情、討厭的人、刁難的客戶，我都會寫在筆記本上抒發、發洩，等到過了一陣子再回頭看，你會發現其實當初生氣的點根本沒什麼。」

開心做自己　才是最重要的事

在職場上打滾多年，也一路過關斬將到達現在的地位，黃麗燕吃足了不少苦頭，當然也曾面對職場上的輕蔑或瞧不起、質疑，但她強調，「沒有實力，就不要跟人談自尊。」

「人生活在世上，最重要的是怎麼做自己，當能夠保持沉著、知道自己的心要安定、保持心境的穩定，你就不會成為他人的木偶；否則，活在別人的言論下，你永遠只是別人的倒影──開心做自己才是最重要的事。」

黃麗燕在工作上有個最大的價值，是她一心想「圖利他人」，「客戶有賺錢、客戶的品牌價值有提升，那才是工作上最大的成就。」

她分享，「當能夠在幫助公司達到業績的同時，用最好的經營策略拉拔台灣的中小企業，讓它們走上國際、把價值提升，對台灣未來發展才是最好的事；建立品牌才能留住人才，未來絕對是人才的戰爭。」

畢竟，確實在李奧貝納不少成功的案例中，消費者能從廣告中所傳遞的價值，做出最身體力行的改變，「我喜歡幫客戶賺錢，並讓它們的品牌成為領導品牌，而且對社會有正面影響，那才是這個工作最快樂的事。」

（作者／魯皓平 攝影／魯皓平 本文出自2020.01.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

麥當勞品牌華航廣告

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