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興富發總裁鄭欽天：今年房市依舊看好

2020-01-13 23:17經濟日報 記者陳美玲／台北即時報導

去年榮登獵地王、營收王的興富發建設集團今晚舉辦2020年旺年晚會，總裁鄭欽天表示，房市已經好了二、三年，尤其首購未來一年將會持續熱絡，認為買盤會從郊區往市中心遷移，主要還是感謝銀行利率低。

鄭欽天說，「有人說哪有那麼多人買房，那是外行！現在房貸本利攤還比繳房租還便宜，像是中路重劃區20多坪產品，每月租金2萬元，相當於每坪月租金1,000元，這就是房地產需求的來源」。

鄭欽天說，以前年輕人是錢存後了再買房，不過現在銀行利率低，現在年輕人可以提早決定，而且年輕人要的房子就是夠用就好，搭配自己喜歡的公設，加上興富發地點選得好，年輕人要什麼、想要什麼都告訴你了，這就是去年興富發房子賣得比別人快的原因。

鄭欽天強調，在選後房市回歸基本面之下，且房市需求穩定，今年房市依舊看好，集團房屋銷售朝賣1,000億元的目標前進。

鄭欽天說，在美中貿易戰下，全球經貿產生變化，台商也陸續回流台灣設廠，接下來在商業發展頻繁之下，認為短期三到五年、中期10年對台灣都是非常正面的，因此台灣將進入黃金10年時期，未來充滿發展契機。

為催促買氣，興富發旗下北中南五大新案包括桃園青溪案、台中七期案、台南漁光案、高雄16案以及高雄民生臻愛2等，祭出官網早鳥登記九折的策略，且簽約完成還加贈電動自行車。

去年榮登獵地王、營收王的興富發建設集團總裁鄭欽天今晚在2020年旺年晚會中表示，...
去年榮登獵地王、營收王的興富發建設集團總裁鄭欽天今晚在2020年旺年晚會中表示，「有人說哪有那麼多人買房，那是外行！現在房貸本利攤還比繳房租還便宜，像是中路重劃區20多坪產品，每月租金2萬元，相當於每坪月租金1,000元，這就是房地產需求的來源」
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興富發房市租金

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