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拍板！北捷2月起取消8折優惠 改推忠誠回饋

台北捷運2月起取消常態八折優惠 改採分級優惠回饋制

2020-01-13 18:25經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

台北捷運公司今（13）日召開董事會，通過取消北捷電子票證八折優惠，改採票價分級回饋方案，北捷公司將會提報北市府同意，並經雙北市共同召開記者會對外說明後，預計2月1日開始實施。

據北捷公司規劃，未來將依「搭乘忠誠度」採每月分級回饋，「搭越多、現金回饋越多」：每張票卡依照上月累積「搭乘次數」，依優惠比例回饋現金，通勤、通學及捷運常客，最高回饋30%，相當於全票七折，比現行的八折更優惠；該方案包括悠遊卡、一卡通、愛金卡及遠鑫有錢卡等四種電子票證，搭乘捷運均可適用。

至於定期票、敬老卡及愛心卡（四折）、兒童卡（台北市六折、新北市四折）及轉乘優惠，都維持原來的優惠票價或扣款金額，沒有任何改變。

公共運輸1,280元定期票，主要是照顧搭乘距離較遠、每月支出金額較高的族群，北捷公司認為新的票價優惠，則可同時嘉惠短程及長途距離的捷運常客，讓鼓勵搭乘大眾運輸的措施更為完整。

據北捷公司擬訂的「分級回饋制」，搭乘次數累積在同一張電子票證卡片裡，決定現金回饋比例，每月搭乘11~20，現金回饋10%，相當於全票票價九折；21~30次，現金回饋15%，相當於全票票價八五折；31~40，現金回饋20%，相當於全票票價八折；41~50次，現金回饋25%，相當於全票票價七五折；51次以上現金回饋30%，相當於全票票價七折。

而所謂的「次數」，是指完成「進站刷卡、出站扣款」為一次，捷運票證閘門會在旅客出站刷卡時，除了進行扣款（以全票票價計），也會記錄當月（每月1日0時至該月最後1日24時）這張票卡的搭乘次數及金額（以出站扣款的時間為準）。

旅客在新制實施後，下個月起的六個月內，再次使用同一張卡刷卡搭乘時，卡片內就會自動把回饋金〔前月搭乘金額（以全票計）×現金回饋比例〕，加值到這張卡片的電子錢包，回饋金可以用來搭捷運、公車，也可以用來消費購物。現金直接回饋，旅客會更有感。

票價捷運北捷

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