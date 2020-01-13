無懼觀光業寒冬 天成集團頂級、精品飯店兩新品牌登場

天成飯店集團表示，因應集團發展現況，將以全新品牌分類架構滿足全客群市場，包括頂級奢華「GRAND COSMOS 天合」、跨界精品「COSMOS BOUTIQUE天成丰閣」新登場，並以「劇本法」為開展飯店核心工具，提升品牌價值創造顧客體驗。

天成飯店集團採多品牌策略，針對客群透過不同的市場定位，找出適切的品牌發展，集團表示，目前規畫發展出的五個品牌系列架構來滿足全客群市場，包含頂級奢華「GRAND COSMOS 天合」、城市經典「COSMOS HOTEL 天成」、跨界精品「COSMOS BOUTIQUE天成丰閣」，客製設計「COSMOS CREATION 天成文旅」以及「特色精選SPECIAL SELECT」。

天成集團表示，在2019年3月開幕的「瑞穗春天國際觀光酒店」因應發展布局更名為「瑞穗天合國際觀光酒店」，透過名稱調整與品牌定位，進而提升更高層次的轉變與建立長遠新思維。而坐落於台中七期，預計2023開幕籌備計畫中的還包括跨界精品「天成丰閣COSMOS BOUTIQUE」將生活相關業態中的精品品牌合作，讓飯店成為一個平台載體，塑造品牌乘數，創造新旅行體驗的價值。

天成表示，目前集團已經擁有13個品牌、9個館別、1個高爾夫球場，展現積極拓展事業版圖決心。並透過核心工具「劇本法」流程來進行旅館開展，降低投資風險與建構多方溝通平台，符合業主喜好同時亦制定兼顧市場定位的營運方針。

以時間軸為概念，設定主要客群的角色，透過撰寫文字劇本、劇本分拆速繪圖的描繪、影片的拍攝，從硬體設計或軟體服務，每一個階段讓「設計端、業主、營運團隊與服務同仁」都在同一個溝通平台上，「劇本法」流程可減少不必要的沉默成本，並且透過反覆的溝通與修正，為住客打造一個有文化、歷史、獨特性具差異化的飯店住宿體驗。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，展望2020，集團為下個40年讓品牌開展架構更為完整，朝向越在地越國際目標前進，同時看好海外市場，未來不排除與海外的跨品牌攜手合作。