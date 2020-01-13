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搶攻年前愛車換裝潮 3M車貼專用膠膜百款新色供選擇

2020-01-13 11:38經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

迎接2020金鼠年，除了要為自己和家人買新裝外，車主們也準備好為愛車添新衣了嗎？美商 3M 台灣子公司趁勢推出3M™車貼專用膠膜2080全新系列，不僅有六大時尚新色，並祭出貼車送空氣濾淨器 ，積極搶攻年前愛車換裝潮。

美商 3M 台灣子公司表示，全系列2080車膜更搭上全球Pantone 2020年度代表色「經典藍」熱潮，相近的霧面金屬深藍灰，以及霧面金屬黑、亮面輕透黃、亮面火焰紅、亮面橙橘、超亮面淺綠等質感表面，以及台灣車主的熱愛款消光系列，髮絲紋與變色龍一應俱全，提供超過100種顏色供車主選擇。

美商 3M 台灣子公司交通運輸與電子產品事業部總經理尹國忠表示，3M 車膜主打延展性高、包覆度佳、耐候度提升最長可達7年，且2080系列使用3D曲面包覆性佳，無需擔心翹起、或發泡起泡等問題，亮面膠膜包材則提供愛車多一層保護膜。

尹國忠指出，2080系列因為高耐磨性，能抵禦輕度劃傷與碰擦，也防止跑高速時車輪帶起路邊飛濺的小石子而刮傷烤漆。除此之外，更採用獨特配方為可移除膠，在移除車貼膠膜後不留殘膠，並保護原廠烤漆。

此外，面對現在極端氣候的挑戰，3M™車貼專用膠膜2080系列耐候性特佳最長可達7年，訴求可完全隔絕酸雨、紫外線等。

3Ｍ自即日起至2月28日也祭出金鼠年優惠，凡至全台灣授權車膜店安裝全車3M™ 1080/2080車貼專用膠膜系列，即可獲得3M™ 淨呼吸™ 車用空氣清淨機（市價新台幣2,990），限量60台送完為止。

變色龍系列搶佔台灣車市，更榮登車主心中排行榜。 圖／3M提供
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亮面膠膜包材更提供多一層保護膜，降低表面產生皺褶和刮痕的機率。 圖／3M提供
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迷彩紋路展現戶外運動風格，近年來搶佔台灣車主的心。 圖／3M提供
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