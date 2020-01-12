觀光業期許新政府：雞蛋勿放同一個籃子、定位觀光特色

2020總統大選落幕，觀光產業是選前政見的主要攻防焦點，選後迎接新格局、新氣象，產業界也期待新政府對觀光產業能有更具體的做為與建樹。雲朗觀光集團總經理、雲品國際酒店董事長盛治仁提出三方向做為建言，包括雞蛋不要放同一個籃子、定位台灣觀光特色以及基礎建設的優化與升級。

盛治仁表示，以台灣的觀光客結構來看，陸客、日韓、東南亞、港澳都是台灣很重要的觀光客源，建議新政府不要把雞蛋放在同一個籃子，能好好布局這幾個對台灣都很重要的市場，做為短期目標。中長期來看，歐美和中東穆斯林等客人都是消費潛力高、但到目前來看都還不是台灣的主要客群，希望看到更多有計劃性的目標，政府能帶著業者在這些市場做行銷和宣傳。

其次，台灣觀光的根本問題還是到底要在國際上發展什麼樣的觀光特色，是走物美價廉，還是走特色旅遊。現階段訊息有點雜，不少是流於口號而沒有實質內容。許多政府主導的台灣觀光宣傳影片，幾乎都是以小吃和廟宇為主，這些是否足夠吸引國際旅客來台值得思考。

盛治仁表示，台灣各地的特色、老街、伴手禮相似性太高，每個地方應厚植各自的文化體驗和歷史典故，讓人覺得台灣是一個很有文化底蘊的地方，這跟夜市、小吃、廟宇不衝突，只是在表面之外，若能再發展與文化、歷史有關係的故事，有助台灣成為可以進行深度旅遊、一來再來的地方，這是業界比較期待的。

最後，發展觀光最重要一定是基礎建設，這件事沒有結束的一天，每個地方的交通道路、景觀美化、衛生整潔都該用更高的標準來自我檢視，台灣的觀光條件才能有所提升。要讓國際觀光客感受到台灣的觀光建設和基礎配套都相當完善，並優化、升級在每個地方的基礎建設。

盛治仁表示，政府去年雖在觀光產業上用了許多的補助政策，但效果可能是短期的，且容易是替代性消費，消費者只是將旅遊安排在有補助時，不一定是增加消費。在促進國旅方面，台灣發展觀光還是有賴政府能鼓勵地方發展各自特色，讓台灣各地成為有文化底蘊、值得一再造訪的旅遊熱點。