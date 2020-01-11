環狀線將開通 新莊副都心買氣、房價雙回神

捷運環狀線開通倒數，房產業者指出，新莊副都心一帶，歷經三年房價修正、產品由大轉小，加上通車題材發酵，近來新案銷售明顯轉熱，房價也重新回到五字頭。

環狀線原本預計去年底通車，因履勘時程拉長，交通部長林佳龍表示，將力求趕在農曆春節前通車。

科達機構董事長賴建程表示，環狀線橫跨新店、中和、板橋、新莊，其中在新莊區設有新北產業園區站、幸福站、頭前庄站，三站皆鄰近新莊副都心與頭前重劃區。

賴建程表示，在環狀線、多項國家級重大建設帶動下，新莊副都心一度吸引建商大舉搶進，房價漲破六字頭，上漲過快，房市反轉後，區域買氣深陷低迷，推案房價也從六字頭跌回四至五字頭。

觀察實價登錄資料，2019年副都心平均房價每坪46.1萬元，已較去年上升4.1%，頭前重劃區也達每坪42.6萬元，年漲7.3%，重回四字頭。2019年不僅買氣回來，房價也止跌回升。

賴建程分析，新莊副都心買氣回穩，除因交通、重大建設逐步到位，新北產業園區也是一大助攻。

在重大建設方面，除了環狀線，新莊副都心今年最大話題是百貨商城進駐，由宏匯集團投資46億元的宏匯廣場AU商城，除了引進美麗新影城，也規劃宏匯凱悅嘉軒酒店，並打造地上39樓地標型商辦，加速形成新北頂級辦公城。

目前已有不少集團總部進駐副都心，如全球機能服飾龍頭、紡織股王儒鴻皆在此當地設置總部，中悦也在去年宣布將從南崁搬遷至新莊新創總部，啟動「中悦IFC」、「CBD時代廣場」。

至於新北產業園區，由於擁有機場捷運、環狀線交會的新北產業園區站，加上鄰近台1線、台65線、台64線，且規劃引進發展電子、生技醫療、物流，數位匯流、雲端科技等，近年也吸引鈊象電子、英華達、藍天等集團企業也入主總部。

賴建程表示，新北市政府與宏匯集團合作2.7萬坪的宏匯廣場「Au捷運商城」預計今年3月完工營運，新莊副都心未來還有國家電影文化中心等重大建設將陸續到位，預估三至五年內，將成為新北市大型商業金融中心與娛樂休閒商城。