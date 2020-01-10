富邦媒去年首度突破500億元 站穩電商龍頭地位

富邦媒（8454）10日公告去年12月營收51.6億元，年增22.3%，創歷史同期新高；去年營收518.3億元，年增23.4%，再改寫開站以來最佳紀錄，也是富邦媒全年營收首度突破500億元。

富邦媒指出，12月成長動能來自momo網路購物，營收年增達26.1%。歸功於雙12「季節性選品」與「獨家商品」策略奏效；其二受惠於耶誕節、年終尾牙、春節早鳥等節慶商機推升買氣，為12月營運添柴火。

網路購物中的行動購物業績占比達68.2%；五大品類也維持雙位數的成長，其中前三名分別為3C家電（31.2%）、健康休閒（31.2%）、居家生活（30.9%）。