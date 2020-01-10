華新麗華將進軍印尼　興建首家台資鎳生鐵廠

華新麗華（1605）今（10）日董事會決議通過，將投資5,000萬美元、相當於新台幣15億元予子公司華新鎳業，未來與印尼兩公司New Hono Investment Pte. Ltd及Perlux Investment Pte. Ltd合作，以進軍印尼興建鎳生鐵廠及發電廠，最快2021年第2季試車、第3季達產。

華新麗華長久以來專注在不銹鋼領域耕耘，由於市場競爭加劇、國際鎳價與不銹鋼原料價格連動性降低的現況，決定注資美金5000萬元成立華新鎳業公司，投資上游原料鎳生鐵生產及銷售，達到上游原物料穩定供應之目的。

華新表示，為充實營運資金及建廠過渡期間成本之支應，今日也決議資金貸與華新鎳業美金2.5億元。

此外，為使華新鎳業公司工廠投產前參與鎳生鐵與不銹鋼原料貿易業務，決議取得Golden Harbour International Pte. Ltd.公司債美金1.785億元，合作發展鎳生鐵及開展不銹鋼原料採購業務，將可強化採購及避險能力。

華新指出，公司長期以來在不銹鋼事業深耕，除不斷加強經營體質及提升產品高值化，未來也將以產業策略合作的方式增加整體競爭力，期許能為不銹鋼產業帶來正面影響。業界人士也認為，華新此番進軍印尼設鎳生鐵廠，若順利落成有望成為首家台資企業。