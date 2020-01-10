上洋站穩商用洗衣龍頭 今年衝刺空調市場與海外展店

興櫃家電業上洋產業（6728）在站穩商用洗衣龍頭，今年營運重點將衝刺空調市場與海外展店，帶動業績持續成長。

上洋昨（10）日表示，12月營收1.09億，年增50.4%、月增10%，主因來自三菱重工空調產品販促銷售成效斐然。上洋除在商用洗衣市場穩居龍頭地位外，所代理的三菱重工空調同步帶動108年全年營收成長25.4%。

上洋指出，VRF機種是接下來空調發展的重點項目，正持續與各大建商洽談合作事宜，海外自助洗衣部分今年也將陸續擴點，未來前景看好。

根據內政部最新營建資料統計，累積至108年11月止全國辦公室開工量逾39萬坪；仲量聯行也有數據顯示，台北市A級辦公室整體空置率為近10年新低，預估到113年之前，商辦需求量大，上洋未來將更積極爭取商辦、豪宅及廠房等銷售管道，以擴大營收範疇。

上洋執行長吳國華說，三菱重工的VRF變頻空調擁有領先業界的彈性搭配，效能優異，體積精巧，由上洋專業的業務與服務團隊共同攜手前線開拓與後勤支援，廣受市場推崇與信賴，再搭配貼近市場的行銷策略，推升三菱重工全系列空調需求與日俱增。

在海外自助洗衣市場部分，日本市場計畫持續開拓直營據點，同步對外招募加盟，深度與廣度皆穩健拓展中。泰國的自助洗衣乃新興產業，上洋亦計畫持續推廣並教育投資者，強調自助洗衣服務與所推薦設備將帶給泰國民眾的便利、乾淨、效率等價值，更是值得加盟投資的選擇，搭配符合在地的行銷操作，加盟詢問度日益攀升。除外，響應政府新南向政策，上洋接下來的海外拓展策略首重東協國家布局，帶動海外營收貢獻。