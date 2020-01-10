影／「台塑四寶」業績說明會 獲利縮水四成

台塑董事長林健男、南亞董事長吳嘉昭、台化副董事長洪福源、台塑化總經理曹明下午一起出席台塑四寶業績說明會，公告去年第 4 季及全年財報，台塑、南亞、台化與台塑化等四大公司，受到美中貿易戰衝擊石化品價格走弱影響，四大公司去年合計稅後純益合計 1270.68 億元，比起前年的2109億元，大幅縮水近四成。台塑董事長林健男表示台塑去年全年營收 2078 億元，年減 9.8%、稅後純益 372 億元，每股純益 5.86 元，榮登四寶王每股獲利王。 台塑董事長林健男（左起）、南亞董事長吳嘉昭、台化副董事長洪福源、台塑化總經理曹明下午一起出席台塑四寶業績說明會。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 台塑董事長林健男（左起）、南亞董事長吳嘉昭、台化副董事長洪福源、台塑化總經理曹明下午一起出席台塑四寶業績說明會，公告去年第 4 季及全年財報，台塑去年全年營收 2078 億元，年減 9.8%、稅後純益 372 億元，每股純益 5.86 元，榮登四寶王每股獲利王。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook