國光生技12月營收達新台幣2.74億元 創單月歷史新高

國光生技（4142）12月營收達新台幣2.74億元，創單月歷史新高，年增率1522.36%；累計去年全年營收新台幣12.99億元，年增率近六成。在與法國賽諾菲集團的Protein Sciences公司簽訂再延長五年的新生產供應合約後，國光生技生產供應全球化的策略發展再向前大步跨進，效益也可望在今年顯現。

隨著中國湖北省武漢市傳出不明原因肺炎，香港也傳出有疫情，疫苗產業算是國安產業，國光生技長期在疫苗領域布局，法人看好市場對於疫苗產業需求，國光生技長期在疫苗領域布局，長期營運還有發展空間。

法人表示，國光生技去年取得泰國流感疫苗藥證，完成執行大陸四架流感臨床試驗，與天道醫藥簽署新代工合約等，營運成果顯著，再加上Flublok生產出貨順暢，以及公費四價流感疫苗410萬劑的生產出貨，2019公司全年度營收及損益在高毛利產品增加出貨的趨動下均可望有大幅增益。

展望未來營運，目前國光生技已經在建置第二條無菌針劑充填線，完成後無菌充填產能將增加數倍外，啟動「全方位生技廠區」願景計畫以配合新開發疫苗產品的生產，為將來擴大國際市場所增加的需求奠定基礎，落實走上國際舞台的策略目標。