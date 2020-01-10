中鋼12月營收291.04億元 年減12.5%

中鋼（2002）今（10）日公布12月營收表現，受到本季盤價降價並追溯至12月份影響，單月為291.04億元，年減12.5%，惟月增5.3%；累計去年全年營收為3,662.4億元，年減8.6%。

中鋼表示，以出貨量來看，中鋼本身上個月為88.3萬公噸，比11月增加5.3萬公噸，中鴻也由11月的14.9萬公噸增為16.8萬公噸，僅中龍略減3,000公噸，由11月的24.9萬公噸降至24.6萬公噸，因此，反映出12月營收開始由谷底攀升局面。