保樂美海外突發疾病 醫療保障最高350%

宏泰人壽表示，台灣人愛旅遊，最愛去日本，日本冬日旅遊的重頭戲當然也不能錯過。日本的白川鄉合掌村不只被列為世界遺產的建築物值得觀賞，一年一度期間限定的點燈儀式也吸引世界各地的遊客湧入，大家遠道而來感受冬日童話村的雪景氛圍。

宏泰人壽提醒民眾，旅行前除了做好旅遊路線規畫、準備保暖衣物及常備藥品之外，千萬要記得：提前兩小時購買旅遊平安險，該公司的網路投保平台保樂美，其「旅平險海外突發疾病醫療」的理賠金額，最高可達保額的350%，提供最安心的守護。

合掌村通常會在前一年的夏季預先於白川鄉觀光協會網站公布點燈的日期，2020年的點燈日期共有六回：第一回1月13日；第二回1月19日；第三回1月26日；第四回2月2日；第五回2月9日；第六回2月16日。

合掌村點燈採預約制，如果沒有事前預約，就只能在早上到中午的時段去參觀合掌村，當然也就看不到點燈的雪景。

針對申請停留也有四種方式：在村內留宿要從前一年的八月開始申請，自駕、當天來回的旅客從九月中開始預約，會提供停車位。在點燈期間搭乘巴士進入白川鄉只到傍晚17時30分，而且限制點燈專用公共巴士才能進入。

點燈專用公共巴士也是要先預約的喔，預約巴士的資訊會在前一年度的10月1日公布，參訪合掌村的相關訊息都可以上白川鄉觀光協會網站查詢。

搭乘計程車或自駕前往也需要停車證。從名古屋出發合掌村可以買昇龍道票券，分為三日券和五日券；從高山、金澤前往白川鄉則可搭乘濃飛巴士，相關訊息網站上都可以搜尋到。

旅行最怕遇到的就是出遊時在海外生病，或者是發生交通延誤的事件；從台灣前往日本白川鄉合掌村的交通歷經空運與陸運，氣溫也驟降至零下負六度左右，為預防萬一，宏泰人壽提醒民眾，一定要記得選購旅遊平安險，而且要選擇有「海外急難救助保障」以及「海外醫療保障」的產品，以便遭遇問題時獲得旅遊及醫療協助。

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