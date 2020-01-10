親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

富二代結婚只請員工餐廳4桌 新娘友大讚：這才是真炫富

保樂美海外突發疾病 醫療保障最高350%

2020-01-10 13:20經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

宏泰人壽表示，台灣人愛旅遊，最愛去日本，日本冬日旅遊的重頭戲當然也不能錯過。日本的白川鄉合掌村不只被列為世界遺產的建築物值得觀賞，一年一度期間限定的點燈儀式也吸引世界各地的遊客湧入，大家遠道而來感受冬日童話村的雪景氛圍。

宏泰人壽提醒民眾，旅行前除了做好旅遊路線規畫、準備保暖衣物及常備藥品之外，千萬要記得：提前兩小時購買旅遊平安險，該公司的網路投保平台保樂美，其「旅平險海外突發疾病醫療」的理賠金額，最高可達保額的350%，提供最安心的守護。

合掌村通常會在前一年的夏季預先於白川鄉觀光協會網站公布點燈的日期，2020年的點燈日期共有六回：第一回1月13日；第二回1月19日；第三回1月26日；第四回2月2日；第五回2月9日；第六回2月16日。

合掌村點燈採預約制，如果沒有事前預約，就只能在早上到中午的時段去參觀合掌村，當然也就看不到點燈的雪景。

針對申請停留也有四種方式：在村內留宿要從前一年的八月開始申請，自駕、當天來回的旅客從九月中開始預約，會提供停車位。在點燈期間搭乘巴士進入白川鄉只到傍晚17時30分，而且限制點燈專用公共巴士才能進入。

點燈專用公共巴士也是要先預約的喔，預約巴士的資訊會在前一年度的10月1日公布，參訪合掌村的相關訊息都可以上白川鄉觀光協會網站查詢。

搭乘計程車或自駕前往也需要停車證。從名古屋出發合掌村可以買昇龍道票券，分為三日券和五日券；從高山、金澤前往白川鄉則可搭乘濃飛巴士，相關訊息網站上都可以搜尋到。

旅行最怕遇到的就是出遊時在海外生病，或者是發生交通延誤的事件；從台灣前往日本白川鄉合掌村的交通歷經空運與陸運，氣溫也驟降至零下負六度左右，為預防萬一，宏泰人壽提醒民眾，一定要記得選購旅遊平安險，而且要選擇有「海外急難救助保障」以及「海外醫療保障」的產品，以便遭遇問題時獲得旅遊及醫療協助。

宏泰人壽e起遨遊旅行平安保險內容包含：身故保險金、失能保險金、傷害醫療保險金、海外突發疾病住院醫療保險金、海外突發疾病門診醫療保險金、海外突發疾病急診醫療保險金、重大燒燙傷保險金，如至日本、歐洲、紐澳地區可提高至限額的200%，美加地區最高至350%；更享有 29 項海外急難救助，如旅遊協助及法律協助，協助旅客在海外遭遇困難時可以獲得幫助。

舉例而言，Tina登入保樂美網站投保「ｅ起遨遊旅行平安保險」，五天合掌村之旅，購買保險金額600萬元，60萬傷害醫療及海外突發疾病住院醫療、急診暨門診醫療等多項保障，一個人保費只需494元，更享有29項海外急難救助，不但保障了自己在海外的人身安全，也能讓家中親人安心放心。

從台灣前往日本白川鄉合掌村的交通歷經空運與陸運，氣溫也驟降至零下負6度左右，為預...
從台灣前往日本白川鄉合掌村的交通歷經空運與陸運，氣溫也驟降至零下負6度左右，為預防萬一，宏泰人壽提醒民眾，一定要記得選購旅遊平安險。 圖／宏泰人壽提供
分享

保險金宏泰人壽理賠

延伸閱讀

冬季訪日5大景點 雪景樹冰流冰吸睛

海外急難救助幫助大 除外事項要留意

「蘇花改」通車優惠再一波！北花「最美巴士」5...

印度巴士性侵殺人案4嫌 纏訟7年訂22日絞刑

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

揭祕霧峰林家後代林志明月收600萬租金 從台中套房王躋身飯店大亨

2020-01-10 10:13

萬家香的綠電大計 老牌醬油的新商機

2020-01-10 09:18

台北年貨大街開跑 嘉里大榮 、宅配通搶攻「宅回家」

2020-01-10 12:52

蜂蜜蛋糕年規模5億商機 統一超攜昂舒巴黎聯手搶

2020-01-10 12:24

王文淵看今年景氣：審慎以對

2020-01-10 00:54

台泥副董辜公怡 閃辭

2020-01-10 00:52

台泥和平生態循環工廠 迎賓

2020-01-10 00:52

台開揪伴 金門設保稅園區

2020-01-10 00:51

品牌大觀／玩家型品牌 創意作後盾

2020-01-10 00:38

管理前哨站／計畫性淘汰 帶來新商機

2020-01-10 00:34

台泥邀統一超合作…羅董5分鐘點頭

2020-01-09 23:54

金門風獅爺商貿物流園區 商場、影城統統有

2020-01-09 23:52

機械業產值 守住兆元大關

2020-01-09 23:45

王文淵：景氣混沌 審慎以對

2020-01-09 23:25

速食業第一槍！肯德基漲價3.4% 麥當勞、摩斯擬跟進

2020-01-09 23:24

除速食業喊漲 知名餐飲業也要變貴

2020-01-09 23:24

台塑全球布局 五年內投資1,700億

2020-01-09 23:23

台中建築經營協會遇見「麥肯諾建築師事務所」

2020-01-09 22:56

台塑拚四寶獲利王 林健男：五年58億美元投資案添動能

2020-01-09 19:01

燦坤：圍爐熱銷排行榜出爐 氣炸鍋奪銷售冠軍

2020-01-09 15:46

餐飲股進補／瓦城、漢來美食去年營收創高

2020-01-09 14:32

台泥花蓮和平廠DAKA園區 循環經濟吹「文創風」

2020-01-09 14:32

台泥DAKA園區開幕 星巴克進駐

2020-01-09 11:18

突破大氣層的品牌美學 星宇航空如何打造飛航精品感？

2020-01-09 09:30

奧斯汀寢飾驚賣會登場 強推奈米陶瓷智慧機能纖維

2019-12-27 18:43

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

台積電真的很操嗎？徵才影片網友笑稱像「莒光園地」

2020-01-09 20:23

「勞保+國保」怎麼算？老年年金這樣領才不吃虧

2020-01-09 16:43

王文淵加碼2萬元紅包 台塑集團整體年終獎金衝上五個月

2020-01-10 11:24

5G標競天價標煞不住 未來三輸誰是關鍵戰犯？

2020-01-10 09:44

注意！國保這種情形才能保證月領3,628元基礎年金

2020-01-09 16:42

財經皓角／存股爽退休？ 沒完整規畫恐陷危機

2020-01-09 14:29

遭爆料80名台幹無法回台投票？和碩回應了

2020-01-09 17:35

軍公教安心過年 大選前夕政院利多三連發

2020-01-09 23:24

數位取代語音 花旗信用卡0800專線3月1日起全面取消

2020-01-09 16:30

「小年夜放假」工商界歧見 賴正鎰：七天假最漂亮

2020-01-09 23:24

續探新低！時隔一週 換5萬台幣能多賺2942日圓

2020-01-10 12:51

美國無人機嚇到金正恩 謝金河：下個焦點華為首當其衝

2020-01-10 12:23

聯發科非手機晶片 三路進擊

2020-01-10 00:10

iPhone對陸出貨熱 帶旺台廠

2020-01-10 00:07

鴻海集團傳動員台幹返鄉投票？公司回應這樣說

2020-01-09 22:46

日圓跌回0.27 一年來最便宜

2020-01-09 23:24

速食業第一槍！肯德基漲價3.4% 麥當勞、摩斯擬跟進

2020-01-09 23:24

台塑拚四寶獲利王 林健男：五年58億美元投資案添動能

2020-01-09 19:01

台幣爆量 盤中又見2字頭

2020-01-09 23:52

台泥副董辜公怡 閃辭

2020-01-10 00:52

張安平夢想成真！台泥DAKA成為北花蓮旅遊新亮點

2020-01-09 15:11

5G標金飆 逼近4G天價

2020-01-09 23:49

5G飆上1188.77億 破4G首次競標天價

2020-01-10 12:08

換新鈔多一家 北富銀16日起提供新鈔提領與兌換

2020-01-09 21:04

5G競標達1163億元 逼近4G標金紀錄

2020-01-09 17:47

王文淵：景氣混沌 審慎以對

2020-01-09 23:25

合法加班費、特休獎金 免課綜所稅

2020-01-09 14:38

台泥花蓮和平廠DAKA園區 循環經濟吹「文創風」

2020-01-09 14:32

台幣升勢猛 名目匯率攀高

2020-01-09 23:23

5G競標未歇 傳有業者「釋善意」

2020-01-10 00:31

業界提六套劇本…煞住5G競標失速列車

2020-01-09 23:44

勞資爭議案件雇主敗訴 須補發各年度薪資明細

2020-01-10 01:18

新一代機器人 消費電子展亮相

2020-01-10 03:28

建案換起造人 兩情形免契稅

2020-01-10 01:17

提供電子帳簿 可豁免查帳

2020-01-10 01:18

主打「保證收益」 街口託付寶恐胎死腹中

2020-01-10 01:08

雙核心策略奏效 中信金去年大賺436億創新高

2020-01-09 19:53

三星衝摺疊機 軸承廠新日興受惠

2020-01-09 14:32

華南產董座 凃志佶升任

2020-01-10 01:12

三星推移動式SSD T7 Touch 傳輸速度領先業界

2020-01-09 15:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top