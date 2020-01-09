台中建築經營協會遇見「麥肯諾建築師事務所」

全球知名的麥肯諾建築師事務所技術總監福瑞索·凡德斯丁(Friso van der steen），今(9)日在台中市建築經營協會「大師講座」中建議，台灣都會區發展應該要有整體都市設計概念，提供市民一個明確且具體的發展方向與願景。

福瑞索·凡德斯丁認為，台灣土地資源有限，跟荷蘭很相似，但荷蘭的都市發展與規劃，都有都市設計師來做整體規劃，反觀台灣，都市設計法規很細，管制很多，卻缺乏具體且長遠的都市設計願景，都市面貌相對模糊。

台中市建築經營協會1月迎來國際貴賓、代表麥肯諾建築師事務所的技術總監福瑞索．凡斯丁，今天在台中林酒店舉辦「People‧Place‧Purpose」大師講座，與現場多名建設及建築相關同業，進行作品交流與設計經驗分享。

活動上，台中市建築經營協會理事長邱名仕提到，台中未來城市地景充滿想像空間，從國家歌劇院，到如火如荼打造的新地標「台中綠美圖」；他期許透過講座汲取靈感及經驗借鏡外，更刺激台中建築產業，為台中市提供新的生活形式。

今天的活動，為2020年一系列大師講座正式揭開序幕外，也象徵台灣人民團體在推動建築文化上的努力，已受到國際上的認同與肯定。

福瑞索·凡德斯丁執業超過30年，涉及住宅、社區規劃、摩天大樓、都市設計、博物館等多元類型設計，近年來積極活躍於全球設計界。與台灣結下不解之緣則是在2016年贏得「高雄衛武營國家藝術文化中心」競圖首獎，擊敗當時奪得第二名的強勢競爭者─已故普立茲克建築獎得主Zaha Hadid，備受各界矚目。

2018年更憑藉此作品，獲得9項世界各地建築大獎，不只提高台灣的國際能見度，更成為一個整合創意、設計、技術、產業鏈結的平台，進一步帶動創意城市發展。

透過「People‧Place‧Purpose」大師講座，近身一窺麥肯諾的建築詩哲與執業心路，揭開「技藝」與「詩」攜手並進的真理。

福瑞索·凡德斯丁曾參與在各國的許多成功案例，如荷蘭、英國、美國、台灣、韓國與中國。

麥肯諾設計的作品，不只考量紀念性向度，而是常保一個信念─「公共空間是當地居民共同的知識材產，因此公共建築應尊重社會與自然環境」，強調建築必須考慮人的文化及價值、當地風土環境以及所需要的功能，並履行社會實踐並彰顯基地的多重文化與辨識性，把作品交織社會。

邱名仕強調，這不僅僅是一場關於建築的講座，更是以荷蘭設計到世界各地構築優秀建築的故事，跟著福瑞索·凡德斯丁的腳步到世界各地，看見豐富的文化風景。