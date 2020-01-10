品牌大觀／玩家型品牌 創意作後盾

兩周前本專欄跟大家談過玩家型品牌，指的是能夠滿足愛嘗鮮品味客的商業品牌模式。這種品牌的經營通常分布於日常生活中大家可接受的價格帶，但價格也不會訂位在拚便宜的紅海市場，因此高消費頻率的咖啡或餐點就適合此品牌營造模式。

玩家型品牌與鎖定金字塔頂層玩家的專家型品牌不同，專家型消費者會花大錢去購買品質最精良的商品，但就因為價格昂貴，因此壓抑了消費頻率。

比如專業攝影師購買鏡頭，當然有人會說我也有認識有攝影癡傾家蕩產在買鏡頭跟機子，問題是玩家型品牌的玩，基本上不大會讓你有傾家蕩產的危險，比如每天點不同豆子的單品咖啡，或每個周末去餐廳吃新推出的特色餐點。

這時又會有人問，那所以玩家型品牌就是IG打卡名店的意思囉！正確的說法是，玩家型品牌店極可能會是打卡名店，但打卡店未必會成為玩家型品牌。

因為目前許多新開店家都會安排許多打卡點，而這些打卡點的設計往往抄來抄去，缺乏新意，其結果就像是台灣許多新興的打卡點一樣，大家去了一次就不會再去。

玩家型品牌是依據實力玩出來的，它的創意有實力作後盾，因此不容易被模仿。

它的商品跟我們以前提過的怪味經濟學也不同，零食製造商可以生產各種奇怪味道的洋芋片，滿足YOUTUBER跟廣大網民開箱與跟風炫耀的需要，但這些噱頭大於實質的商品，可能熱潮一過就「下架」了，零食製造商再生產另一種怪味商品，熱潮過後再下架，換新口味。

但是玩家型品牌的商品有品質作後盾，即使更換，未來依然可以長銷。

不同精品豆的咖啡，可以滿足玩家嘗鮮，但要長期飲用單一豆種，也沒有問題，因為品質優良，可能會換季，但不會永遠下架。

而目前介於玩家型品牌與專家型品牌的商品，就是各家手機場的旗艦機了，它既不會貴到你買不起，但卻又會讓你花上一～二個月的完整薪水。它每年出新機，下架舊機，勾引你的嘗鮮與購買欲望，但其手機各功能提供的品質又屬世界頂尖，可說是世界巨大消費需求所打造的專家型與玩家型品牌交界處。

（作者是國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授）