管理前哨站／計畫性淘汰 帶來新商機

生產廠商希望提供的產品周轉快，顧客需要經常購買；消費者期望買到品質穩定，可以長久使用的產品，雙方觀點不但各異其趣，且互相矛盾。耐久性產品若不耐用，無法獲得消費者青睞；產品若長久使用不會損壞，一次購買可使用一輩子，廠商經營將無以為繼。為了兼顧雙方的需求與利益，聰明的廠商想出兩全其美的計畫性淘汰（Planned Obsolescence）策略。

計畫性淘汰或稱為計畫性汰換、計畫性報廢，是指生產廠商在信守「物美價廉，堅固耐用」承諾之下，有計畫的將產品設計成有一定期限的使用壽命（尤其是工業產品），使產品在經過一定使用期間後，會按照計畫走到生命周期盡頭，而必須予以淘汰或報廢。

廠商執行計畫性淘汰策略，必須本著「信守承諾，誠實服務」的初衷，做到設計精良，品質穩定，符合一定使用期限。

不是為了淘汰而淘汰，而是為了提供更優良、更精緻的產品或服務，一方面滿足消費者更高層次的需求，享受更舒適、方便的生活，另一方面提供更精緻的高檔、高價格產品，展現公司的研發與技術能力，為公司的生存與發展闢建一條康莊大道。

廠商推出計畫性淘汰策略，常見下列幾種作法：

一、推出更高級產品：拜科技進步之賜，加上廠商誓言走在顧客前面的決心，大幅提升研發與生產技術水準，有能力提供功能更優越、等級更高檔的產品供顧客選擇，例如手機、電腦、汽車、機車、省電燈泡、醫藥產品等。

二、提供更高檔服務：服務業廠商常藉助提供更高檔服務，誘導及鼓勵顧客享用新設施與新服務，例如航空公司採用更豪華客機，鐵路局火車改採用更高級車種，大飯店提供寬敞、舒適的房間及運動休憩設施，滿足顧客更高層次的需求。

三、改用嶄新原材料：廠商為降低產品成本，不斷在尋找替代性原材料，在不影響產品基本功能的前提下，採用嶄新原材料做為計畫性淘汰的關鍵因子，例如，環保鞋鞋底採用輕盈的嶄新材質取代厚重的皮革。

四、停止供應零組件：基於某些原因不再供應原有零組件，也是常見計畫性淘汰策略之一，廠商停止供應零組件，後續維修勢必會陷入困難，順勢告知顧客，誘導選擇購買及享用更高檔新產品。

五、推出流行新產品：流行時尚產品，因為設計精緻，材質優異，不易損壞，贏得美譽。廠商精準抓住顧客追求流行的心態，不斷推出名家設計的新式樣、新款式，並將這類新產品定位為時尚精品，吸引顧客選購新產品。

計畫性淘汰可以展現廠商的研發與技術能力，也可以誘導消費者選購更高檔產品，享受更高品質生活，同時還有助於促進社會經濟發展。然而，廠商必須本著誠信原則，誠實告知，一方面消除資訊不對稱現象，一方面鼓勵消費者改而購買同類新產品，達到「廠商得意，顧客滿意」的雙贏境界。

（作者是文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）