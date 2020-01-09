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多品牌策略加全球品牌啟動 金可去年獲利可望增三成

2020-01-09 17:31經濟日報 記者何秀玲／即時報導

隱形眼鏡金可（8406）9日公告去年12月營收7.29億元，年增25%，創歷史同期新高，去年全年累計營收為81.6億元，年增10.5%；由於金可去年第4季在旗艦店業績增長帶動，與自有品牌的提價效應下，法人預期金可第4季獲利可望為單季最高，去年全年本業獲利大幅成長可期，全年獲利可望增長三成。

根據線上天貓2019年11月在隱形眼鏡銷售統計，金可品牌單月與年度銷售超越博士倫，站穩市占率第一，在國際品牌銷售衰退下，成為唯一在天貓市占率增長的隱形眼鏡品牌，單月銷售年增長16%，超越整體產業10%增長率，不受美中貿易衝擊的影響，稱霸中國大陸市場。

金可9日股價以204元作收，下跌1元。

除了金可大陸營收貢獻外，海外亦為營收獲利來源，OEM接單量能穩定，亦成功以多品牌打入日本電商，同時馬來西亞及香港等區通路拓展亦有所斬獲。

法人指出，金可去年第4季延續直營旗鑑店銷售增長，及進口產品組合增加，營業利益也將隨之攀高，加上公司應收周轉天數持續改善，公司體質已獲正向改善，在金可多品牌策略持續夾擊全球品牌啟動下，與成功布局線上線下的通路，伴隨大陸隱形眼鏡滲透率逐年提升，與海外銷售的雙引擎推動下，今年將可延續2019年的增長力道， 再創營運高峰。

金可營收隱形眼鏡

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