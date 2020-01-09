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燦坤：圍爐熱銷排行榜出爐 氣炸鍋奪銷售冠軍

2020-01-09 15:46經濟日報 記者張義宮／即時報導

燦坤今（9）日表示，年末尾牙季節已熱烈展開，各產業的禮品採購需求皆相當熱絡。圖為...
燦坤今（9）日表示，年末尾牙季節已熱烈展開，各產業的禮品採購需求皆相當熱絡。圖為門市狀況。 本報系資料庫
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燦坤今（9）日表示，年末尾牙季節已熱烈展開，各產業的禮品採購需求皆相當熱絡；其中，尤以傳產企業詢問度最高。目前燦坤3C接獲的尾牙百萬訂單已達二位數，且買氣居高不下。

為滿足大量採購需求，即日起至1月/22日針對各價格帶的商品除提供尾牙季優惠價外，更推出精選多項優質商品買10送1獨家優惠；包含秋冬多雨潮濕季節詢問度最高的1級能效除濕機、可帶來完美音質的丹麥精品B&O真無線藍牙耳機、最新款智慧溫控Panasonic 奈米水離子吹風機、以及因應2020奧運賽事帶起銷售熱潮的4K電視等。

觀察目前銷售趨勢，燦坤3C指出今年尾牙熱銷商品以高單價的話題新品最受歡迎，包含新款iPhone11系列機種和飛利浦氣炸鍋，以及年末聚會不可少的Switch主機等都是尾牙熱銷好禮。此外，搭配年終掃除需求，價格帶落在1.5萬至2萬元的吸塵器與掃地機器人等潔淨類家電的詢問度也很高。

燦坤商品部協理李榮森表示，今年農曆年時間較早，買氣自11月已開始醞釀，預計年前兩週買氣最旺。燦坤3C具備數位通訊商品到各式家電等，擁有最多元的尾牙好禮選擇，並且全台門市皆有專人服務，可依據不同預算需求推薦最適合的商品組合及快速報價。消費滿10萬元(含)以上更享有免費送貨及活動道具提供，全面滿足消費者需求。

隨著年節腳步越來越近，消費者圍爐用品的需求日益增多，帶動相關廚電商品買氣。再者，近期氣炸鍋話題仍持續延燒，以飛利浦健康氣炸鍋(含配件三件組)最受顧客青睞，燦坤會員價8,990元，居於廚電銷售排行榜第一名，搭配減油80%氣旋科技，年節健康零嘴自己做！同樣上榜的還有圍爐必備飛利浦黑晶爐，會員價2,080元。

不論陶鍋、砂鍋、耐熱玻璃鍋等皆可迅速加熱，更具備自動斷電安全裝置，溫馨平安迎新年。此外，因現行以小家庭為主流，在居住空間有限的情況下，一機多用的複合型功能商品也越來越受到消費者喜愛，Panasonic 32L變頻微波爐具備18項自動烹調功能，可節省居家收納空間外，更能讓一桌年菜輕鬆上桌，會員價4,990元有找。

燦坤尾牙買氣

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