張安平夢想成真！台泥DAKA成為北花蓮旅遊新亮點
台泥董事長張安平的夢想成真！台泥（1101）集團整合旗下和平水泥廠、和平電廠及和平港三合一，打造「台泥DAKA開放生態循環工廠」，今（9）日舉行開幕典禮，引進花蓮首間7-ELEVEN新型態複合店、星巴克等，挑高的透明玻璃屋設計，成為北花蓮的旅遊新亮點。
蘇花改元月6日通車後，炒熱花蓮旅遊熱潮，台泥打造全台首座DAKA開放生態循環工廠今天也緊接著開放。
張安平致詞時表示，DAKA是太魯閣族語裡的「瞭望」之意。「在DAKA，瞭望和平的夢。這些夢，將從DAKA開始，站在高處眺望遠方的無限可能。」
蘇花改通車後，位在花蓮北邊的「和平」，將成為走下交流道後，進入花蓮第一個遇見的美麗村落。張安平表示，過去大家對水泥廠有很多誤解，台泥希望藉由打開工廠大門，實踐工業、環境和在地人文和諧共生，讓和平廠不只是工廠，可以是學習知識的教室，是收藏藝術的博物館，更可以成為日常生活的一部分，串起民眾與當地的人文和環境。
「台泥DAKA開放生態循環工廠」今日第一階段開放，找來統一超商、星巴克合作。
打造花蓮首家新型態複合店的7-ELEVEN，引進K Seren（美妝）、博客來、糖果屋及烘培麵包等，挑高的透明玻璃屋外觀設計不僅十分吸睛，更讓消費者在店內也能欣賞園區美景。
星巴克則以銅色系金屬代表陽光溫暖色系、融合冷色系水泥質感，打造整體空間，牆面水泥壁板搭配手繪壁畫，呈現花蓮東海岸背山面海的地理風情，沙發區也以水泥粉光質感搭配，呈現廠區的地方特色，門市更導入最新的現烤烘焙設備，讓消費者喝杯咖啡、品嘗點心與欣賞美景。
另外台泥也規劃安排「探索循環經濟-港電廠三合一導覽」行程，還從歐洲引進會隨日照角度旋轉的東亞首座大型戶外太陽能發電暨裝置藝術-和平花（Smart Flower），有雨水循環、台灣第一座音樂噴水池，還有世界唯一集合百種鳳梨科植物的保種園地「百鳳園」，各式融合在園區內極具巧思的水泥設計工藝，還有充滿太魯閣文化的特色市集等，是一個結合生態、知識、文化、休憩的場域，也是台泥開放生態循環工廠計畫中，優先開放給遊客歇腳與自由參觀的場域。
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