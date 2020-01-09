張安平夢想成真！台泥DAKA成為北花蓮旅遊新亮點

台泥董事長張安平的夢想成真！台泥（1101）集團整合旗下和平水泥廠、和平電廠及和平港三合一，打造「台泥DAKA開放生態循環工廠」，今（9）日舉行開幕典禮，引進花蓮首間7-ELEVEN新型態複合店、星巴克等，挑高的透明玻璃屋設計，成為北花蓮的旅遊新亮點。

蘇花改元月6日通車後，炒熱花蓮旅遊熱潮，台泥打造全台首座DAKA開放生態循環工廠今天也緊接著開放。

張安平致詞時表示，DAKA是太魯閣族語裡的「瞭望」之意。「在DAKA，瞭望和平的夢。這些夢，將從DAKA開始，站在高處眺望遠方的無限可能。」

蘇花改通車後，位在花蓮北邊的「和平」，將成為走下交流道後，進入花蓮第一個遇見的美麗村落。張安平表示，過去大家對水泥廠有很多誤解，台泥希望藉由打開工廠大門，實踐工業、環境和在地人文和諧共生，讓和平廠不只是工廠，可以是學習知識的教室，是收藏藝術的博物館，更可以成為日常生活的一部分，串起民眾與當地的人文和環境。

「台泥DAKA開放生態循環工廠」今日第一階段開放，找來統一超商、星巴克合作。

打造花蓮首家新型態複合店的7-ELEVEN，引進K Seren（美妝）、博客來、糖果屋及烘培麵包等，挑高的透明玻璃屋外觀設計不僅十分吸睛，更讓消費者在店內也能欣賞園區美景。

星巴克則以銅色系金屬代表陽光溫暖色系、融合冷色系水泥質感，打造整體空間，牆面水泥壁板搭配手繪壁畫，呈現花蓮東海岸背山面海的地理風情，沙發區也以水泥粉光質感搭配，呈現廠區的地方特色，門市更導入最新的現烤烘焙設備，讓消費者喝杯咖啡、品嘗點心與欣賞美景。