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冬遊自由行補助倒數 義大皇家、天悅飯店推加碼優惠

2020-01-09 12:54經濟日報 記者吳秉鍇／即時報導

把握觀光局秋冬遊自由行補助最後倒數，義大皇家酒店與義大天悅飯店再推出加碼優惠。至1月31日前的周日至周五平日，透過飯店的官網或電話訂房預訂住房專案，不僅每房每晚可折抵1,000元 （每位國民身分證字號限使用一次），皇家酒店加碼再贈500元的餐飲抵用券1張。而天悅飯店則是在2020年的第一個月，推出指定日入住雙人房只要2,020元起（不含早餐），符合秋冬補助資格每房再折1,000 元。

義大皇家酒店表示，秋冬補助延長到1月底，建議把握最後申請名額，尤其1月的高雄氣侯得宜，很適合安排一趟輕旅遊且有品質的渡假行程。

義大皇家酒店輕旅行專案，1月平日、雙人入住含多元豐盛的自助式早餐只要3,900元起，觀光局秋冬補助住房折抵1,000元外，飯店加贈餐飲500元的抵用券，任選主題餐廳用餐滿2,000即可使用。

義大天悅飯店則推出2,020元的超值住宿，特別挑選出的指定日，雙人房不含早餐2,020元，若指定日為周六，每房也只要再加價800元，搭配補助末班車，只要仍符有申請秋冬補助資格，每房仍可折1,000元。不僅如此，即日起至3月底前，除了1月23日至1月29日春節期間與2月28日至3月1日的228連續假日期間外，凡是預訂入住義大天悅飯店官網所推出的專案，原房續住第二晚也是2,020元 （天悅親子房及花園套房不適用）。

義大皇家酒店。 圖／業者提供
義大皇家酒店。 圖／業者提供
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義大皇家觀光

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