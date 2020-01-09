遠傳攜旭天能源 加速太陽能電站建置

遠傳（4904）將綠能發展列入新事業重要布局，2018年底成立旭天能源正式跨足太陽能產業，全力擴大綠能市場，去年起陸續推動多項太陽能建置計畫，範圍涵蓋桃園、新竹、台中、台南及屏東地區，近日在「愛買台南店」成功打造「屋頂型停車棚式太陽光電發電系統」，平均每年可產生約60萬度綠電，效益可觀。

遠傳今（9）日表示，積極發展綠能創新技術，自行研發太陽能光電發電系統、儲能系統、能源管理系統等應用，其中能源管理系統可搭配電表、環境感測器，產出詳細的用電分析，協助管理者快速、輕鬆掌握能源使用狀況，大幅提升能源使用效率。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理、旭天能源董事長曾詩淵說：「面對全球能源轉型潮流，旭天能源將以能源管理解決方案專家的角色，協助遠傳在智慧綠能場域，規劃太陽能發電與儲能系統、智慧電網建置、智慧能源平台管理等解決方案，並結合遠傳5G大人物（大數據、人工智慧、物聯網）技術，協助政府與企業夥伴，達到能源管理智慧化目標，共同打造低碳永續家園。」

遠傳與旭天能源不僅合力協助政府與多家企業夥伴建置太陽能系統，同時從自身場域著手，去年起陸續完成遠傳台中太平區機房、台中西屯區機房、屏東枋山海纜站的太陽能系統建置；近來更積極發揮集團綜效，這次與遠東集團關係企業愛買合作，在「愛買台南店」打造3700平方公尺的「屋頂型停車棚式太陽光電發電系統」，20年將累積產生約1261萬度綠電，可降低二氧化碳排放量約7,114公噸，相當於種植約2,135顆樹的減碳效果；同屬集團關係企業的新竹巨城購物中心、桃園觀音全虹倉庫，也將在近日完成太陽能發電系統建置。

遠傳去年初與旭天能源、台灣中油合作打造全台第一座「台灣中油智慧綠能加油站─嘉義示範站」；更與國家實驗研究院攜手合作，在台灣重點綠能科技示範場域「沙崙智慧綠能科學城」打造智慧能源管理平台；未來將持續擴大綠能產業布局，將企業經營與永續發展結合，積極推動5G創新應用服務。