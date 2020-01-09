台泥DAKA園區開幕 星巴克進駐

蘇花改通車後，台泥（1101）「和平開放生態循環工廠」邁大步。台泥今（9）日舉辦「台泥DAKA-開放生態循環工廠」開幕典禮，進駐特色星巴克及7-ELEVEN，結合文創推動循環經濟的理念。

台泥取自太魯閣語「DAKA（瞭望台）」的諧音，打造「DAKA」園區，即日起開放線上預約參觀水泥廠，創全台首例。

台泥與統一超首度合作，台泥董事長張安平主動上門，找上統一董事長羅智先。

張安平開心表示，羅智先聽完園區想法後，不到5分鐘就答應，決定一起推動循環經濟、綠色社區的概念。台泥跟統一超各自花費六個月的時間，設計跟規劃園區跟空間，打造具在地特色的景觀。

統一超商表示，這次的施工設計特別融入園區生態，7-ELEVEN與星巴克門市外觀皆為挑高的透明玻璃屋，消費者在店內可欣賞園區美景。

星巴克店內牆面水泥壁板搭配手繪壁畫，呈現花蓮東海岸背山面海的地理風情，呈現廠區的地方特色。7-ELEVEN內引進K∙Seren（美妝）、博客來、糖果屋及烘培麵包，是花蓮首家新型態複合店。

台泥從歐洲引進三座大型戶外太陽能發電裝置藝術「和平花（Smart Flower）」，分別象徵「水、火、土」三元素。張安平指出，這些元素都是循環經濟必須，缺一不可。園區內還有小農特色市集，以及有上百種百種鳳梨科植物的保種園地「百鳳園」。