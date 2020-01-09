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春節假期將屆 交通部全面啟動航運抽查、提升旅運服務

2020-01-09 11:12經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

交通部航港局表示，春節連續假期將屆，1月22日至1月30日長達九天的春節連假疏運期間，台灣本島與離島間及蘇澳往返花蓮十條航線，及金馬小三通四條航線預計開運1,393航次，可提供33萬9,479人次運能，疏運返鄉需求；而為維護旅運安全，已啟動固定航線載客船舶全面抽查，並協同檢疫單位強化非洲豬瘟及鼠疫防疫措施，積極防治疫情，要陪民眾過好年。

航港局指出，今年春節海運設定「春節返鄉搭船樂逍遙」的目標，因應東部地區受地形影響聯外主要倚賴台9線及鐵路運輸的限制，自2019年9月20日起提供「蘇澳－花蓮」海運固定航線客運業務，春節期間特別加大運量，從1月23日至1月28日共六日，每日10時蘇澳往花蓮、15時花蓮往蘇澳往返各一航次，每航次可搭載552位乘客，是民眾春節期間前往東部時便利的新選擇。

航港局為強化載客船舶航行安全管理，已於2019年12月31日起連續四日辦理「2020年總統副總統選舉暨春節連假前載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢計畫」作業，扣除正值修理、停航船舶外，抽查率達100%；並要求船舶於復航前，須完成檢(抽)查合格，始得開航，民眾可利用海運場站或船舶上張貼的「載客船舶重要資訊QR code」，透過手機查詢相關船舶資訊，如有安全問題亦可線上即時反映，全民共同監督，提升海運服務及環境。

而為因應遠東航空停航，協助疏運臺澎間旅客，台華輪每日均有航班，並於2020年1月21日至2月1日期間加開4航班，航港局也將視海象及天候狀況適時啟動海空聯繫機制，請民航局協調加派班機疏運旅客，民眾可至航港局資訊網（http://www.motcmpb.gov.tw/）點選「為民服務」選項，於「航班表」項下查詢「連續假期疏運資訊公告」，民眾可預先安排春節假期間返鄉及出遊行程。

另為防堵非洲豬瘟疫情及鼠疫，小三通港口持續加強宣導，於兩岸售票處及入出境處向旅客發放防疫文宣，及船上廣播防疫相關規定及罰則。另航港局將配合衛生福利部疾病管制署執行鼠疫防治事宜，督請船舶業者維持船艙環境整潔及懸掛防鼠盾。

若春節期間民眾有緊急特殊需求，航港局另提供緊急服務電話：北部航務中心(02)89783530、南部航務中心(07)2620762、中部航務中心0922-486199、東部航務中心0972-762926或0972-762923。

為維護旅運安全，交通部航港局已啟動固定航線載客船舶全面抽查，並協同檢疫單位強化非...
為維護旅運安全，交通部航港局已啟動固定航線載客船舶全面抽查，並協同檢疫單位強化非洲豬瘟及鼠疫防疫措施，積極防治疫情，要陪民眾過好年。　圖／航港局提供
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春節蘇澳航線

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