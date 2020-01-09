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達新72億元賣七期土地 商仲：可望創台中新高價

2020-01-09 10:56經濟日報 記者游智文／即時報導

看好大型地產開發商獵地需求，雨衣龍頭達新工業公告標售精華土地，土地位於台中大遠百旁、坪數2,593坪，標售底價為72.358億，預計2月19日開標，商仲業者表示，極有可能刷新台中土地每坪成交單價、標售總價紀錄。

戴德梁行表示， 2019年全年土地交易突破3,000億大關，寫下台灣土地交易市場之空前紀錄，且較於次高紀錄多出1,200餘億元，顯示企業投資不動產需求強勁，自用買方、開發商皆具有良好企業實力，積極存糧備貨。

台中為全台人口第二多都市，商用不動產交易市場相當熱絡，尤其是七期重劃區，近期商辦市場熱度持續攀升，有實力的中小型企業積極進場，不少大型企業更是在七期買地自行興建全棟總部。

其中，中信金控已在七期打造旗艦總行台中金融大樓、聯聚建設打造的豪辦聯聚中庸，每坪售價直逼7字頭，興建中的網銀國際、台中商銀、新力旺國際控股集團大樓，也預計2至3年內落成，台中市天際線將擁有嶄新面貌。

看準七期發展潛力，開發商去年展開大搶地，2019年全年七期土地交易總額飆破150億元，交易面積超過7,000坪，其中豐邑建設購入市政路與河南路口的2,493坪土地，成交總金額即達66.5億元。除豐邑外，包含聯聚、寶輝、興富發、國泰建設等大型建商，亦持續獵地備糧。

戴德梁行表示，達新工業將標售的商用土地，容積率650%，具備86米大面寬，臨台灣大道，且左鄰台中大遠百、右鄰預計興建32層的網銀國際企業總部，為地王級珍貴地塊，可作為企業世代傳承之作，亦具備規畫大型飯店、百貨商場或頂級商辦開發條件。

達新公告七期土地標售，底價72.358億。 圖／戴德梁行提供
達新公告七期土地標售，底價72.358億。 圖／戴德梁行提供
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中信金控遠百

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