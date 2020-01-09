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遠傳擴大綠能產業布局 加速太陽能電站建置

2020-01-09 10:42經濟日報 記者吳凱中／即時報導

遠傳（4904）積極響應政府政策，將綠能發展列入新事業重要布局，近日於「愛買台南店」，成功打造「屋頂型停車棚式太陽光電發電系統」，平均每年可產生約60萬度綠電。未來，遠傳將攜手子公司旭天能源，加速太陽能電站建置。

遠傳於2018年底成立旭天能源股份有限公司，正式跨足太陽能產業，全力擴大綠能市場，去年起陸續推動多項太陽能建置計畫，範圍涵蓋桃園、新竹、台中、台南以及屏東地區，近日更於「愛買台南店」，成功打造「屋頂型停車棚式太陽光電發電系統」，平均每年可產生約60萬度綠電。

遠傳同時積極發展綠能創新技術，自行研發太陽能光電發電系統、儲能系統、能源管理系統等應用，其中能源管理系統可搭配電表、環境感測器，產出詳細的用電分析，協助管理者快速、輕鬆掌握能源使用狀況，大幅提升能源使用效率。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理、同時也是旭天能源董事長曾詩淵表示，面對全球能源轉型潮流，旭天能源將以能源管理解決方案專家的角色，協助遠傳在智慧綠能場域，規劃太陽能發電與儲能系統、智慧電網建置、智慧能源平台管理等解決方案，並結合遠傳5G大人物（大數據、人工智慧、物聯網）技術。

遠傳與旭天能源不僅合力協助政府與多家企業夥伴建置太陽能系統，同時從自身場域著手，去年起陸續完成遠傳台中太平區機房、台中西屯區機房、屏東枋山海纜站的太陽能系統建置。

近來更積極發揮集團綜效，此次與遠東集團關係企業愛買合作，在「愛買台南店」打造3,700平方公尺的「屋頂型停車棚式太陽光電發電系統」，20年將累積產生約1261萬度綠電，可降低二氧化碳排放量約7,114公噸，相當於種植約2,135顆樹的減碳效果。

同屬集團關係企業的新竹巨城購物中心、桃園觀音全虹倉庫，也將於近日完成太陽能發電系統建置，支持台灣邁向綠能低碳時代。

太陽能發電遠傳太陽光電

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