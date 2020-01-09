元大證券 獨家承銷中石化海外存託憑證

元大證券與元大證券（香港）獨家承銷中石化GDR案，已於2020年1月6日完成訂價，本次GDR的發行額度為18,000仟單位（表彰450,000仟股普通股），獲得國際大型機構投資人高度認同。以基準日收盤價之7.69%折價率計算每股訂價為新台幣8.64元，換算每單位GDR發行價格為7.18美元，順利成功募集1.29億美元。

石化產業近期因中美貿易談判及石油價格等環境變化影響，終端需求略趨保守，然中石化因掌握國內上游原料供給優勢，並將建置一體化生產基地，垂直整合至下游精細化工材料，未來將更加貼近市場需求，增加產品多元化與高值化，對市場價格波動更具調整彈性與防禦能力，因此，大幅提升中石化核心競爭力。

本次籌資由元大證券與元大證券（香港）獨家承銷，即使全球股市受美伊緊繃情勢影響而振盪，但仍獲得眾多亞洲專業投資機構超額認購，順利完成訂價及配售，充分發揮元大資源平台的整合能力，展現國際大型投行所具有的國際通路及配售能量。

中石化為國內唯一己內醯胺（CPL）生產製造廠及兩大丙烯腈（AN）生產製造廠之一，為全球前五大尼龍6原料及全球前10大丙烯腈生產製造廠商，製造基地主要位於台灣及中國。未來中石化將以「石化本業」及「土地開發」雙主軸經營策略齊頭並進，以利平衡石化本業的產業循環，未來營運期將更穩健向上成長，2017~2019年連續三年更獲得「TCSA台灣企業永續獎」的肯定和殊榮，彰顯中石化多年在ESG的重視及經營策略。

元大證券近年積極布局海外，多次協助客戶走向國際，繼2019年12月成功協助貿聯-KY 1.804億美元GDR+ECB發行，2020年開春元大證券隨即再下一城，完成中石化1.29億美元GDR發行，不但強化中石化公司資本結構，並為未來各項業務發展提供充足營運資金，進一步鞏固中石化在全球石化業的產業地位。