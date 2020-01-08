台中新光三越鼠年最好運福袋 總獎值300萬破紀錄

2020鼠年最好運！台中新光三越百貨今(8)日宣布，今年「紅吱吱福袋」線上預購將於1月16日上午10點開跑，總計有500袋，奬項包括鑽石、電動機車、機票等，總奬值達300餘萬元，破歷年紀錄。

其中，最大奬為49.8萬元festaria TOKYO GIA一克拉鑽戒。另外，只要點數20點，還可壓軸再抽價值161萬元的MINI Cooper名車。

台中新光三越去年營業額近194億元、年增約4%，穩坐全台百貨「店王」寶座。

台中新光三越鼠年最好運，特別推出大年初一新春福袋，由知名雕塑家洪易創作設計，賦有招來財富語意的「錢鼠」迎春福袋，為新的一年增添新氣象。

今年新光三越初一福袋，將於1月16日上午10點起，在新光三越APP線上預購開搶。只要開啟APP，扣會員點數20點，即可以skm pay支付1,000元搶先預購價值近5,000元的福袋，限量500袋。

台中店祭出總獎值逾300萬元驚喜大獎，除了每袋價值近5,000元，購買金鼠年福袋即有機會獲得festaria TOKYO GIA一克拉鑽戒(價值49.8萬元)、SAMSUNG QLED 65吋量子電視(價值15.99萬元)、Bgreen uChair運動紓壓椅BH1(價值13.8萬元)、宏佳騰Ai-1 Sport 電動機車(價值8.98萬元)等500個驚喜大獎

另外，購買「紅吱吱福袋」並完成核銷提領，即有機會加碼再抽ELECTROLUX等精品家電全餐， PURE A9空氣清淨機、完美管家三合一吸塵器、SVAGO獨立式蒸烤箱。

除了年貨採買拿優惠，新光三越團圓聚餐與年菜推薦，也是豐盛過好年的最佳選擇。例如有年菜之王美名的名人坊高級粵菜推出的限量富貴盆菜，薈萃原汁鮑魚、滋補花膠等20種食材，呈現道地港式傳統年節飲食文化。