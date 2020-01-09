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數位行銷／選對網站色彩 提高轉換率

2020-01-09 03:26經濟日報 鄭緯筌

每年到了歲末年終，Pantone（彩通）公司都會公布明年度的代表色，而2020年代表色，則是由「經典藍」（Classic Blue）脫穎而出。這固然是業者行之有年的行銷手法，卻也凸顯了色彩的重要性。

色彩不只牽涉美觀，其影響遠比我們想像得還要多。很早就有研究發現，顏色會觸發情緒和多種心理反應。色彩不僅會影響我們的思維，還會對生理行為產生衝擊。根據ScienceDaily的調查，色彩甚至可以影響我們對口味的感知。

好比看到紅色，可能大家會聯想到活潑和有趣的事物，但你可能不知道紅色還可以用來提高食慾、興奮度和焦慮感。

看到這裡，或許你會赫然發現何以許多知名連鎖餐廳（好比麥當勞、肯德基等），都使用紅色作為裝潢的基調。

而橘色則代表熱情、迷戀、幸福、創造力、決心、成功和刺激。因此，大家也常看到許多網站大量採用了橘色的元素。

至於藍色，易給人沈穩、可靠或忠誠的印象，使人產生的聯想大致是正面的。但不同程度的藍色，也會賦予殊異的意涵。例如有些深藍色，就會讓人聯想到比較抑鬱的形象。冷暖色調的搭配，誠然是一門學問，或者也可善用互補色、相似色等配色策略。

事實上，色彩對於轉換率（Conversion Rate）的衝擊也相當重大。根據網站分析工具Kissmetrics的調查，有高達85％的消費者會受到影響，將網站色彩視為購買產品的主要原因。顯見消費者在購物時，的確會被網站視覺元素和商品外觀所左右。

Kissmetrics指出，如果想吸引衝動購物者，網站可以多使用紅色、橘色、黑色和寶藍色的配色。反觀如果運用了海軍藍和藍綠色，則是吸引那群原本就會按照預算購物的消費族群。至於粉紅色、天藍色和玫瑰色等色彩，則常可在服裝品牌上看到。

整體而言，零售或電商業者在設計網站或銷售頁面時，可以善用熟悉性原則，讓消費大眾容易被他們熟悉的事物所吸引。換言之，在設計行動呼籲（Call to Action）等細節時，若能搭配特定視覺元素或色彩來強調主題，將有助於提升轉換率。

（作者是內容駭客與寫作酷網站創辦人）

聯想電商

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