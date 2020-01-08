喬山去年營收創新高 今年挑戰全球第一大健身器材公司

喬山健康科技（1736）今（8）日公告去（2019）年12月營收35.01億元，月增42%、年增6.2%，改寫歷史新高；累計去年合併營收達253.57億元，較2018年同期成長16.5%，亦創歷史新高。

喬山表示，由於冬天為健身器材採購旺季，帶動第4季營收表現維持在高檔，亦推升全年創下新高紀錄。

法人預期，隨著喬山集團的品牌知名度提升，新產品亮相，以及各海外子公司市場拓展順利，喬山2020年有望挑戰成為全球第一大的健身器材公司。

喬山在2019年經營市場有成，除了持續供貨給全球最大的連鎖健身房Planet Fitness，南美洲及歐洲等區域大型健身房，也紛紛轉向喬山採購器材，全球連鎖飯店集團業務的拓展順利進行。

為了供應市場需求，喬山台灣廠興建中的自動倉儲將在今年第2季完工，越南廠也於去年12月試量產順利完成，今年可開始量產。喬山表示，將視產能需求及調配狀況，決定是否加開越南廠第二期工程。

回顧2019年，喬山不論在營收毛利及獲利率皆持續提升，顯示在營收放大、工廠產能利用率提升及產品組合優化狀況下，成功將公司平均毛利率穩健上提；另外再加上費用管控得宜，推升前三季營業利潤率增長7%。

展望2020年，喬山將推出全新改款產品，商用部分將以更高規格、更多樣化的選擇，以滿足不斷求新求變的市場需求，而家用產品也將推出互動式軟體搭配健身器材，即使不上健身房也可以在家跟著教練做運動。

值得注意的是，日本富士按摩椅也將於3月正式加入喬山集團，成長動能十足。