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大魯閣跨足健身產業 攜手郭泓志打造美式訓練健身房

2020-01-08 19:33經濟日報 記者何秀玲／台北即時報導

大魯閣（1432）宣布8日攜手旅美球星郭泓志所經營的「斯博森健身會館」，以品牌聯名方式跨足健身市場，並投入千萬打造頂級健身房設備，成立位於汐止與中壢棒球打擊場二樓的「大魯閣x斯博森健身房」概念店，即日起試營運，也為大魯閣運動休閒事業營運注入新動能。

大魯閣表示，公司在運動休閒產業布局超過15年，從棒壘球打擊場開始發展，也持續尋找新的運動業態；近年運動方式與運動服務推陳出新，而健身是相對成熟且持續成長的項目，搭配大魯閣原有的運動休閒項目可產生相互導客的互補綜效，讓消費者來大魯閣的目的可以更多元，對於運動客層的涵蓋率也更完整。大魯閣8日股價以6.74元平盤作收。

大魯閣擁有體驗型商場及運動休閒事業，未來也將為購物中心內的空間融入更多運動休閒的業態，持續強化體驗式消費的特色。

「大魯閣x斯博森健身房」採「單次收費、不收月費」的差異化模式，主打美式風格訓練，亮點之一為有著結合棒壘球打擊場的多功能複合式健身場館，並根據每個人的身體狀況來評估訓練方式，以達到事半功倍的效果。

大魯閣斯博森健身房即日起至2月29日試營運期間單次體驗價99元，1/8-1/10前三日，每日更限額50名大魯閣會員免費體驗。

大魯閣謝國棟總經理與郭泓志品牌聯名合作，成立位於汐止與中壢棒球打擊場二樓的「大魯...
大魯閣謝國棟總經理與郭泓志品牌聯名合作，成立位於汐止與中壢棒球打擊場二樓的「大魯閣x斯博森健身房」概念店。大魯閣／提供
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大魯閣健身

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