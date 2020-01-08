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伊朗竟回擊美軍基地！ 為何做出讓國際都看走眼的決定

今年倉儲和東森購物成長穩健 東森國際營收望翻倍成長

2020-01-08 16:44經濟日報 記者何秀玲／台北即時報導

東森國際（2614）總裁王令麟8日表示，東森去年上半年提前結束海運事業，今年將有四大動能，倉儲和東森購物成長穩健，寵物雲實體店鋪毛利率挑戰40%，北捷廣告和新聞雲的數位廣告營收持續創新高；法人估，今年東森國際營收可望翻倍成長，股利也將優於去年1元。

東森國際累計去年前11個月累計營收28.8億元，年減83.3%；2018年底喪失子公司東森得易購公司（東森購物）控制力，故去年每月營收都下滑近八成，今年已無此問題。東森8日股價以10.65元作收，下跌0.3元。

東森國際倉儲事業受惠於美中貿易戰，造成國際大宗穀物供需市場變化，台灣進口商得以採購相對低價的美國西岸出口散裝穀物，2019年營運量預估較去年成長32％；2019年也已分別取得高雄港及台中港穀倉10年加10年續租合約，並持續提升營運管理績效，包含投資重大設備更新，以提升作業效率、精準管控各項營業成本，倉儲事業將持續成長，為東森國際帶來長期穩定獲利。

東森購物善用大數據與新科技，帶動會員經營成績，電話行銷貢獻東森購物56%獲利，並透過線上線下成功導客；東森幣發行累計超越54億元，帶來30萬新會員，也帶動東森購物整體營收成長33%。

東森寵物雲透過快速併購，已成為線下寵物第一大通路，並且今年要再開150家店，擴大營運規模，降低成本，以提高毛利率。

另外，新媒體事業方面，目前新聞網站廣告市佔率近33%、2020年新聞雲廣告業績目標將挑戰市占率40%。去年積極發展線下媒體，包含北捷及分眾樓宇廣告，達4.4億元營收，今年也會是成長動能。

今年東森轉投資的自然美營收目標，王令麟說，去年兩岸加起來18億元，今年挑戰27億元；大陸每年都要有40%成長，台灣則要有70%成長，至於台灣的店數也要淨增加100家。

東森去年12月標下「林口國際媒體影視園區招商案-B基地」50年地上權，王令麟說，未來將規劃建立全台最大寵物公園，並有月子中心和醫美等；未來林口國際媒體園區也會舉辦各種演唱會、大型活動，讓家庭及年輕人參與。

東森集團總裁王令麟。東森／提供
東森集團總裁王令麟。東森／提供
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