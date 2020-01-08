聯嘉光電2019全年營收43.02億元 創歷史新高

車用LED廠聯嘉光電（6288）作為電動車大廠、特斯拉的供應鏈，去年受惠Model 3銷售動能強勁以及北美市場出貨暢旺，帶動全年營收達43.02億元，年增26.98%，刷新歷史新高紀錄，去年第4季合併營收11.47億元、季增6.89%、年增32.6%，不僅一連4季站穩10億元以上大關，也是去年營運高峰，同步再創歷史單季新高紀錄。

在北美SUV、皮卡及Model 3出貨順暢帶動下，聯嘉營收自2018年起呈現大幅成長，幾乎每個月都呈現年增逾兩成的亮眼表現，去年12月營收、月增5.1%，年增53.08%；法人看好，聯嘉光電今年將受惠Model 3和Model Y的雙強勁動能，以及福特和BMW兩大車廠客戶，將有三款新車上市，去年下半年已小量出貨，預計今年有望放量，此外在汽車儀錶板部分，日前聯嘉董事長黃國欣表示，每一季的訂單量皆維持雙位數的成長，不過還是要看車市回溫的狀態，但目前來看，市況有望回暖，多重動能都將挹注聯嘉的營運表現呈現蒸蒸日上的態勢，挑戰雙位數成長。

目前聯嘉的產品營收比重以LED車燈應用為主，佔90%、綠能產品7%以及工業應用3%。